Lewandowski tym przebija największe gwiazdy. "Nie ma sobie równych"

Eric-Maxim Choupo-Moting to nowy napastnik Bayernu. Do Monachium trafił w październiku z Paris Saint-Germain. W rozmowie ze "Sport Bildem" wspomina on m.in. wspólną grę z Neymarem. - Wiele mówi się o tym, jaką to on nie jest gwiazdą. Ale ja w ogóle tego gwiazdorzenia nie widziałem. To wspaniały facet - cytuje słowa Choupo-Moting ze "Sport Bilda" serwis traunsteiner-tagblatt.de.

"Robert Lewandowski? Wiele mogę się od niego nauczyć"

Ale Choupo-Moting pytany był nie tylko o Neymara, ale też o Kyliana Mbappe. I to w kontekście Roberta Lewandowskiego. - To trzy zupełne różne typy graczy, ale jeśli chodzi o instynkt strzelecki, Robert nie ma sobie równych. Jest obecnie numerem jeden. To, jak on często uderza na bramkę, jest niesamowite. I to nie jest szczęście, tylko umiejętności. Słusznie wybrano go najlepszym piłkarzem roku w Europie - powiedział Choupo-Moting, po czym dodał, że wcale nie przeszkadza mu to, że przyszedł do Bayernu jako zmiennik Lewandowskiego: - Wiele mogę się od niego nauczyć.

Ostatnie dwa lata Choupo-Moting spędził w PSG. W barwach francuskiego klubu reprezentant Kamerunu rozegrał łącznie 51 meczów, w których strzelił dziewięć goli. Z paryskim klubem sięgnął po dwa mistrzostwa Francji oraz po puchar kraju i puchar ligi. W poprzednim sezonie doszedł do finału Ligi Mistrzów, w którym PSG przegrało 0:1 z Bayernem.

