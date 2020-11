Piłkarz Bayernu Monachium podpadł trenerowi. Został odsunięty od składu

Niklas Suele nie wystąpił w ostatnim meczu Bayernu w Werderem (1:1). Powód? Według informacji "Bilda", trener zespołu nie akceptuje nadwagi piłkarza. Przy 195 cm wzrostu piłkarz waży aż 99 kg.

Niklas Suele musi schudnąć. I przestać się spóźniać

Jak donosi niemiecki dziennik, Suele musi zrzucić zbędne kilogramy. To podstawowy warunek, by wrócić do pierwszego składu mistrza Niemiec.

Media przypominają, że to nie pierwszy raz, gdy 25-latek doprowadził się do takiego stanu. W Bayernie jest na cenzurowanym także z innego powodu - Suele miał bowiem już kilkakrotnie spóźnić się trening zespołu.

A to oznacza, że jego przyszłość w klubie może stanąć pod znakiem zapytania. W ostatnich dniach "Daily Mail" informowało, że sytuację zawodnika obserwują władze Manchesteru United, a informacje potwierdził dziennikarz "Bilda" Christian Falk.

Niklas Suele dołączył do Bayernu Monachium w 2017 roku. Od tego czasu rozegrał 109 spotkań, w których strzelił cztery gole oraz zanotował trzy asysty. Kontrakt obrońcy obowiązuje do końca czerwca 2022 roku.

Bayern Monachium kolejny mecz gra w środę w Lidze Mistrzów z RB Salzburg. Jest zdecydowanym faworytem.