Nowe informacje w sprawie sporu Lewandowski - Kucharski. Pozew dotarł do sądu

Kucharski, były menedżer Lewandowskiego, usłyszał w Prokuratorze Regionalnej w Warszawie zarzuty. Zdaniem śledczych jego działania noszą znamiona szantażu, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Prokurator zdecydował także o zastosowaniu środków zapobiegawczych - poręczenia majątkowego w kwocie 4,6 miliona złotych, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego i jego żony oraz kontaktowania się z nimi. Kucharski ma zakaz opuszczania kraju, a także dozór policji. Według nagrania, jakie opublikował Businessinsider, Kucharski miał chcieć wymusić od Lewandowskiego 20 mln euro za to, że będzie milczał na temat jego nieprawidłowości podatkowych.

Kucharski pozwał Lewandowskiego, a Lewandowski Kucharskiego

Kucharski miał też złożyć przeciwko Lewandowskiemu pozew o zapłatę ok. 39 mln zł. - Mój klient uważa żądania finansowe pana Cezarego Kucharskiego za całkowicie nieuzasadnione, ale na dzisiaj nie otrzymał jeszcze odpisu pozwu i zna tylko doniesienia medialne. W związku z tym niemożliwe jest ustosunkowanie się do niego - powiedział mecenas Lewandowskiego, Tomasz Siemiątkowski, cytowany przez Businessinsider.

Przez kolejne dni nie było pewne, co z pozwem Kucharskiego. Rzeczniczka Lewandowskiego, w rozmowie z "Der Spiegel", przyznała, że zgodnie z jej wiedzą pozew nie dotarł jeszcze do sądu. Portal Sportowe Fakty.pl przekazał nowe informacje w tej sprawie. Skontaktował się z warszawskim sądem i otrzymał następującą odpowiedź: W odpowiedzi na zadane pytania informujemy: Postępowanie będące w Pana zainteresowaniu zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Warszawie 14 września 2020 r. Sędzia referent nie zarządził doręczenia pozwu stronie pozwanej oraz nie wyznaczył terminu rozprawy z uwagi na inne czynności podjęte w sprawie.

Zatem Kucharski faktycznie pozwał Lewandowskiego. To samo uczynił także kapitan naszej kadry w stosunku do byłego agenta. Ich sądowa batalia dopiero się zaczyna.