Lewandowski zachwyca Bundesligę. "Jest coś, czego ten człowiek nie może zrobić?"

11 goli i cztery asysty w sześciu meczach - to dorobek Roberta Lewandowskiego w tym sezonie Bundesligi. Polak znowu imponuje skutecznością i zachwyca cały świat. Efektowne są jednak nie tylko jego statystyki bramek i kluczowych podań. Inne liczby też robią wrażenie.

Lewandowski nie tylko strzela

Świetnie wygląda m.in. statystyka celnych podań. Oficjalny anglojęzyczny profil Bundesligi poinformował na Twitterze, że celność podań Lewandowskiego w tym sezonie wynosi aż 86 proc. - Czy jest coś, czego ten człowiek nie może zrobić - pyta osoba prowadząca profil.

Lewandowski ma za sobą bardzo udane miesiące (poza meczami kadry, gdzie nie szło mu najlepiej). Na tyle udane, że zdaniem wielu osób zasłużył na zdobycie Złotej Piłki, której wręczenie zostało odwołane. Przyznał to m.in. legendarny Rivaldo. - Myślę, że Lewandowski zasługuje na to, aby być najlepszym piłkarzem na świecie. Miał fantastyczny sezon, który nie pozostawia wątpliwości nikomu, że należy mu się ten tytuł. Szkoda, że w tym roku nie ma wyborów "Złotej Piłki". Na pewno gdyby do nich doszło, to zwycięzcą byłby Robert - powiedział legendarny Brazylijczyk.

Robert Lewandowski wraz z Bayernem Monachium zdominowali sezon 2019/20 zarówno w rywalizacji drużynowej, jak i indywidualnej. Piłkarze Hansiego Flicka zdobyli wszystkie możliwe trofea: mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec, Superpuchar Niemiec, Ligę Mistrzów oraz Superpuchar UEFA. Kapitan reprezentacji Polski z kolei został królem strzelców w Bundeslidze, Lidze Mistrzów i Pucharze Niemiec. Dodatkowo 32-letni napastnik otrzymał tytuł Piłkarza Roku UEFA.

