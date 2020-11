Wyciekły nowe nagrania rozmów Lewandowskiego z Kucharskim. "Teraz mi grozisz?"

Kilka tygodni temu Cezary Kucharski, były menedżer Roberta Lewandowskiego, usłyszał w Prokuratorze Regionalnej w Warszawie zarzuty. Zdaniem śledczych działania Kucharskiego noszą znamiona szantażu, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Prokurator zdecydował także o zastosowaniu środków zapobiegawczych - poręczenia majątkowego w kwocie 4,6 miliona złotych, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego i jego żony oraz kontaktowania się z nimi. Kucharski ma zakaz opuszczania kraju, a także dozór policji.

Jednym z głównych dowodów w śledztwie jest rozmowa Lewandowskiego z Kucharskim, którą w ukryciu nagrał reprezentant Polski. Niedawni partnerzy spotkali się w styczniu 2020 r. w restauracji Baczewski przy al. Szucha w Warszawie, by negocjować sposób rozstania. Takich spotkań było jednak więcej.

Adwokat Lewandowskiego: Jesteśmy w stanie szczerze przeprosić pana Kucharskiego, bo to bardzo trudna dla niego sytuacja

"Bild" ujawnia zapisy kolejnej rozmowy Lewandowskiego z Kucharskim. "Czyli co, teraz mi grozisz?"

Jedna z takich rozmów odbyła się też w 2018 roku, gdy Lewandowski zakomunikował Kucharskiemu, że jego rola w firmie RL Management dobiega końca. Dziennikarze "Bilda" ujawnili jej zapis. Doszło w niej nawet do tego, że Lewandowski zapytał w pewnym momencie Kucharskiego, czy ten mu grozi.

Kucharski : Robert, tylko nie miej do mnie pretensji, że ja teraz będę myślał tylko o sobie. Jeśli ty mi coś takiego mówisz, komunikujesz…

: Robert, tylko nie miej do mnie pretensji, że ja teraz będę myślał tylko o sobie. Jeśli ty mi coś takiego mówisz, komunikujesz… Lewandowski : No tak, od tego momentu to było w zawieszeniu.

: No tak, od tego momentu to było w zawieszeniu. Kucharski : Nie mamy umowy. Ale żebyś miał jasność. Ja teraz nie wykonam żadnego ruchu, który będzie działał na moją niekorzyść. Więc nie miej pretensji za to, co się stanie

: Nie mamy umowy. Ale żebyś miał jasność. Ja teraz nie wykonam żadnego ruchu, który będzie działał na moją niekorzyść. Więc nie miej pretensji za to, co się stanie Lewandowski : Co masz na myśli?

: Co masz na myśli? Kucharski : Wyjście z twojej spółki.

: Wyjście z twojej spółki. Lewandowski : Sam chciałeś wyjść z tej spółki.

: Sam chciałeś wyjść z tej spółki. Kucharski : Nadal tak chcę, ale to nie będzie bezbolesne, tak jak sobie to wyobrażasz. Więc żebyś nie miał nigdy pretensji, że ja pilnuję teraz swojego interesu. Po tym, co mi powiedziałeś, ja nie będę miał żadnych sentymentów. Nie zakładasz tego w swoim życiu, ale w pewnym momencie możesz się potknąć i mogą z tego wyjść problemy. Bo ty kompletnie nie zdajesz sobie sprawy.

: Nadal tak chcę, ale to nie będzie bezbolesne, tak jak sobie to wyobrażasz. Więc żebyś nie miał nigdy pretensji, że ja pilnuję teraz swojego interesu. Po tym, co mi powiedziałeś, ja nie będę miał żadnych sentymentów. Nie zakładasz tego w swoim życiu, ale w pewnym momencie możesz się potknąć i mogą z tego wyjść problemy. Bo ty kompletnie nie zdajesz sobie sprawy. Lewandowski : Czyli co, teraz mi grozisz?

: Czyli co, teraz mi grozisz? Kucharski : Nie, nie, nie. Ja ci nie grożę. Robert, żebyś mnie źle nie zrozumiał. Ja po prostu teraz będę walczył o swój interes.

: Nie, nie, nie. Ja ci nie grożę. Robert, żebyś mnie źle nie zrozumiał. Ja po prostu teraz będę walczył o swój interes. Lewandowski : A jaki masz interes?

: A jaki masz interes? Kucharski : Wcześniej reprezentowałem cię kosztem swojego interesu i mojej rodziny. Ale teraz, tym bardziej po tym, co powiedziałeś, nie będę miał żadnych… Ja ci nie chcę zrobić krzywdy.

: Wcześniej reprezentowałem cię kosztem swojego interesu i mojej rodziny. Ale teraz, tym bardziej po tym, co powiedziałeś, nie będę miał żadnych… Ja ci nie chcę zrobić krzywdy. Lewandowski : A o jakich konsekwencjach mówisz?

: A o jakich konsekwencjach mówisz? Kucharski : Nie chciałem tego mówić przez telefon. Ja chciałem się przygotować i się przygotuję. Albo będę egzekwował moje prawa.

: Nie chciałem tego mówić przez telefon. Ja chciałem się przygotować i się przygotuję. Albo będę egzekwował moje prawa. Lewandowski : Do czego?

: Do czego? Kucharski: Teraz nie będę ci mówił. Ja ci tylko mówię, że nie robię ci niczego złego. Natomiast jeśli w przyszłości będziesz miał kłopoty, to nie oczekuj ode mnie, że ja ci pomogę.

"Pan Kucharski stosuje taktykę obronną, że pan Lewandowski wymyślił sobie szantaż"

Konflikt Lewandowskiego z Kucharskim publicznie trwa już od kilku tygodni. Do słów Kucharskiego w programie "Sportowy Wieczór" na antenie TVP Sport odniósł się adwokat Tomasz Siemiątkowski, który reprezentuje Lewandowskiego. - Pan Kucharski stosuje taktykę obronną, że pan Lewandowski wymyślił sobie szantaż, nagrywając i "podprowadzając" go pod takie, a nie inne oświadczenie - powiedział Siemiątkowski.

- Pan Kucharski zarzuca panu Lewandowskiemu, że zawiadomienie do prokuratury złożył relatywnie późno. To, że złożył je po wytoczeniu powództwa (chodzi o pozew, który Cezary Kucharski złożył we wrześniu 2020 przeciw m.in. Robertowi Lewandowskiemu i spółce RL Management. To Der Spiegel poinformował o tym pozwie jako pierwszy - red.), jest jednym z zarzutów pana Kucharskiego wobec pana Lewandowskiego. Muszę to sprostować: pan Lewandowski złożył zawiadomienie po złożeniu pozwu, ale nie wskutek złożenia pozwu. Pan Lewandowski zrobił to z innego powodu. Z prostego powodu: że to, co się ukazało w tygodniku Der Spiegel, było jeden do jednego realizacją groźby, którą Cezary Kucharski złożył jemu i de facto jego małżonce - mówi Siemiątkowski. Zastrzega, że w sprawie pozwu opiera się na doniesieniach medialnych, bo Robert Lewandowski pozwu jeszcze nie dostał. Być może - sugeruje Siemiątkowski - Cezary Kucharski nie opłacił wpisu, albo też sąd zwleka i dlatego nie doręczono pozwu. Siemiątkowski podkreśla: groźby pod adresem Roberta Lewandowskiego miały paść dwukrotnie. Groźby "ujawnienia jego ewentualnych, domniemanych nadużyć podatkowych, lub też niewykonania jakichś obowiązków podatkowych, jeżeli nie zapłaci 20 mln euro".

- Pan Kucharski stosował szantaż we wrześniu 2019 i w styczniu 2020 roku. Sformułowanie tego szantażu jest identyczne i biorę odpowiedzialność za te słowa. Są w nich minimalnie inne słowa, ale pada ta sama kwota, identyczny przekaz i powołanie się na Rafaela Buschmanna, redaktora "Der Spiegel", jako osobę, która miała tę kwotę zasugerować, wygenerować, czy zaproponować. W ten sposób obalamy mit, że pan Lewandowski w taki sposób rozmawiał z nieprzytomnym czy nieświadomym panem Kucharskim, że ten użył słów, których użył.

