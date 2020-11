Matthaeus zachwycony nową gwiazdą. "To klejnot". Porównania do legendy futbolu

Dominik Szoboszlai to jeden z największych, młodych talentów w europejskiej piłce. Węgier jest zawodnikiem Red Bulla Salzburg i w obecnym sezonie strzelił pięć goli i zaliczył dziewięć asyst w 13 występach. 20-latek zdobył dwie bramki w Lidze Mistrzów, pokonując bramkarzy Lokomotiwu Moskwa i Atletico Madryt.

Szoboszlai porównywany do legendarnego Ferenca Puskasa

Szoboszlai błysnął też w czwartek, kiedy strzelił decydującego gola w barażu o awans do Euro 2020 między Węgrami i Islandią. Talentem zawodnika zachwycony jest były piłkarz Bayernu Monachium i reprezentacji Niemiec, Lothar Matthaeus. - To klejnot jak Kai Havertz. Na Węgrzech jest już porównywany do legendarnego Ferenca Puskasa - powiedział Matthaus, cytowany przez portal abendzeitung-muenchen.de.

I dodał: W styczniu mógł przejść do RB Lipsk, ale jestem przekonany, że interesuje się nim każdy czołowy klub w Europie, także Bayern Monachium

Szoboszlai w Salzburgu gra od 2017 roku, kiedy trafił do klubu w wieku juniora z węgierskiego Videotonu. Wcześniej grał też w MTK Budapeszt.

Real także zainteresowany Szoboszlaiem?

Dziennik "AS" poinformował, że 20-latek trafił nawet na listę życzeń Realu Madryt. Nie wiadomo jednak, czy w dobie pandemii koronawirusa mistrzów Hiszpanii będzie stać na Szoboszlaia. Portal Transfermarkt wycenia zawodnika na 25 mln euro. Wiadomo jednak, że Red Bull Salzburg zażyczy sobie za niego więcej. Szczególnie że jego kontrakt z austriackim klubem obowiązuje do czerwca 2022 roku.