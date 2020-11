Gwiazda Liverpoolu zachwycona Robertem Lewandowskim! "Oglądanie go było czymś niesamowitym"

Anglik wraz z Liverpoolem odpadł już w 1/8 finału zeszłego sezonu Ligi Mistrzów, gdy pokonało ich Atletico Madryt. Lewandowskiemu z Bayernem udało się wygrać finał rozgrywek przeciwko Paris Saint-Germain i zdobyć trofeum. Teraz Trent Alexander-Arnold ma dużo szacunku do sukcesu Polaka.

Alexander-Arnold o Lewandowskim: "Należała mu się Złota Piłka"

- Oglądanie go w tym sezonie było czymś niesamowitym - mówił obrońca mistrzów Anglii w rozmowie z goal.com. - To niesprawiedliwe, że odwołano plebiscyt Złotej Piłki. Ona należało się Lewandowskiemu, zdecydowanie na nią zasłużył. Pewnie jest zawiedziony, zwłaszcza że ostatnio mało kto poza Ronaldo i Messim sięgał po tę nagrodę - wskazał Alexander-Arnold.

Obrońca stwierdził, że Lewandowski może być wzorem dla napastników całej piłkarskiej Europy. - Jest niewiarygodnym napastnikiem i osiąganie takich liczb w takim wieku to wielki sukces. To, jak on gra, pokazuje, że piłkarze ewoluują. Dzięki niemu pojawił się znak dla napastników, którzy chcieliby podążać jego drogą - mówił.

Trent Alexander-Arnold jest wychowankiem Liverpoolu. W pierwszej drużynie gra od lipca 2016 roku. W obecnym sezonie Premier League wystąpił w ośmiu spotkaniach i zaliczył jedną asystę. Obrońca ma za sobą także 12 meczów w barwach reprezentacji Anglii i zdobył jednego gola.

