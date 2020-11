Bayern Monachium straci swoją gwiazdę! Odchodzi i już może przebierać w ofertach

Jerome Boateng wrócił do świetnej dyspozycji, odkąd trenerem Bayernu został Hansi Flick. Jeszcze niedawno wydawało się, że 32-latek będzie mógł liczyć na przedłużenie swojego kontraktu, kończącego się w czerwcu przyszłego roku. Szczególnie, że sam chciał zostać w zespole mistrzów Niemiec na dłużej.

Boateng odejdzie z Bayernu Monachium!

Tymczasem niemiecki "Bild" poinformował, że władze klubu nie przedłużą umowy Boatenga. Tym samym 32-latek wraz z końcem sezonu opuści Bayern, a w jego miejsce przyjdzie nowy gracz. Jednym z głównych kandydatów do gry w drużynie mistrzów Niemiec jest Dayot Upamecano, aktualnie piłkarz RB Lipsk.

Nie wiadomo jeszcze, dokąd odejdzie Boateng. Według doniesień "Bilda", 32-latek może trafić do Arsenalu, Tottenhamu czy Chelsea. Inną możliwością jest także wyjazd do Stanów Zjednoczonych, do ligi MLS.

Boateng do Bayernu przyszedł w 2011 r., gdy został kupiony z Manchesteru City za 13,5 mln euro.