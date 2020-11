Bayern Monachium chce uniknąć kolejnej wpadki! Rozpoczęli kluczowe negocjacie

David Alaba wydawał się w Bayernie piłkarzem niezastąpionym, ma za sobą świetne miesiące, m.in. zwycięstwo w Lidze Mistrzów, a jednak władze mistrza Niemiec pozostają nieugięte w negocjacjach z piłkarzem. Uli Hoeness nazwał jego agenta Piniego Zahaviego "chciwą piranią", bo piłkarz i jego menedżer nie przyjęli najnowszej propozycji kontraktu, a Bayern odpowiedział, że w takim razie wycofuje tę propozycję w ogóle. A, że Hansi Flick chce mieć go do końca sezonu, to znaczy, że latem Austriak odejdzie za darmo, choć "Transfermarkt" wycenia go na 65 milionów euro. Bawarczycy nie chcą już popełnić kolejnych takich błędów.

Bayern Monachium wdał się ostry spór i może stracić swoją gwiazdę. "Chciwa pirania"

Kimmich, Goretzka i Suele - oni mają przedłużyć kontrakt

- Mamy świetny zespół. To bardzo dobra mieszanka młodych i utalentowanych z doświadczonymi piłkarzami. Chcemy utrzymać tę drużynę na dłuższą metę - powiedział dla "Sport Bilda" Herbert Hainer, prezes mistrza Niemiec. Dziennikarze informują, że Bayern już zaczął pracę nad nowymi kontraktami dla trzech ważnych piłkarzy. Są to: Leon Goretzka, Joshua Kimmich i Niklas Suele.

Umowy Suele i Goretzki wygasną latem 2022 roku, zaś kontrakt Kimmicha obowiązuje do 2023. Ci piłkarze są priorytetem dla władz Bayernu. Jednak są też tacy, których umowy kończą się już w czerwcu 2021. Są to: Javi Martinez i Jerome Boateng, ale wiele wskazuje, że to ich ostatni sezon w klubie Roberta Lewandowskiego.

Licząc wszystkie rozgrywki Goretzka rozegrał już 9 spotkań w tym sezonie, Suele też. Kimmich ma już 11 meczów na liczniku, ale ze względu na kontuzję do gry wróci dopiero za kilka miesięcy.