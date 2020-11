Kibice oburzeni ceną nowej platformy, która pokaże Bundesligę. "To przesada"

Nordic Entertainment Group (NENT Group) poinformował, że od przyszłego sezonu - za pośrednictwem platformy Viaplay - będzie pokazywał Bundesligę w Polsce. Dziś transmitują tę ligę stacje Eleven Sports i Canal Plus. Ale nowa grupa pochwaliła się zakupieniem ekskluzywnych praw. Wiadomo, ile ma kosztować nowa usługa.

Ile kibice zapłacą za Bundesligę w NENT Group?

Na stronie internetowej skandynawskiej platformy widnieje informacje, że koszt miesięczny dostępu do streamów NENT wynosi 7,5 euro (lub 34 PLN). Dla porównania wykup Eleven Sports, gdzie z piłkarskich lig można oglądać m.in: Bundesligę, La Liga, Serie A, ligę portugalską, czy FA CUP - wynosi 15, 90 PLN za miesiąc. Cena NENT nie podoba się kibicom. "Przesada!", "Strata Bundesligi przez Eleven to jest jakaś katastrofa. Tylko w necie? Dziękuję, nie skorzystam" - to tylko część komentarzy znalezionych w sieci.

- Wejście na polski rynek ma być częścią szerszej ekspansji zagranicznej Viaplay. NENT Group zapowiada, że wiosną przyszłego roku platforma pojawi się w Litwie, na Łotwie i w Estonii, a pod koniec przyszłego roku w USA. Natomiast do 2023 roku ma zadebiutować na kolejnych pięciu rynkach. Koncern planuje, że do końca 2025 roku Viaplay poza Skandynawią pozyska 4,5 mln subskrybentów. Natomiast w krajach skandynawskich chce mieć wtedy ok. 6 mln płacących użytkowników, dwa razy więcej niż obecnie. Na koniec września Viaplay miała 2,81 mln subskrybentów, wobec 2,15 mln rok wcześniej. Do końca br. ma osiągnąć poziom 3 mln - czytamy na portalu wirtualnemedia.pl.

