Lewandowski jak maszyna! Polak deklasuje wszystkich rywali w Europie

Z 11 bramkami w sześciu występach Robert Lewandowski jest na razie najlepszym strzelcem Bundesligi w obecnym sezonie. Reprezentant Polski o cztery gole wyprzedza Lucasa Alario z Bayeru Leverkusen oraz o pięć trafień Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund i Andreja Kramaricia z TSG 1899 Hoffenheim.

Lewandowski najskuteczniejszy w Europie

Do zdobycia 11 bramek Lewandowski potrzebował zaledwie 457 minut na boisku. Oznacza to, że napastnik reprezentacji Polski strzela gola w lidze co 41,5 minuty. To najlepszy wynik wśród pięciu najlepszych, europejskich lig. Zestawienie takie przygotował portal Whoscored.com, a pod uwagę wziął tylko zawodników, którzy strzelili co najmniej pięć goli w obecnych rozgrywkach.

Lewandowski wyprzedza Kramaricia (gol co 45 minut) oraz Cristiano Ronaldo z Juventusu (gol co 48,3 minuty). Kolejne miejsca zajmują m.in. Zlatan Ibrahimović z Milanu (gol co 56,3 minuty) i Kylian Mbappe z PSG (gol co 62,1 minuty).

W tym sezonie Lewandowski ma też na koncie dwa gole w trzech występach fazy grupowej Ligi Mistrzów. Szansę na poprawę dorobku w lidze będzie miał 21 listopada, kiedy Bayern Monachium zagra u siebie z Werderem Brema.

