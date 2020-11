Jakub Moder miał ofertę od niemieckiego giganta. "To była oficjalna propozycja"

Kilka tygodni temu Jakub Moder został nowym piłkarzem Brighton, który od razu wypożyczył go do Lecha Poznań, przynajmniej do końca rundy jesiennej. 21-letni pomocnik pobił rekord transferowy ekstraklasy. Klub Premier League w sumie, łącznie z bonusami, zapłaci za niego około 11 mln euro. Dodatkowo Kolejorz zagwarantował sobie 10 proc. od kolejnego transferu piłkarza. Tomasz Hajto ujawnił w programie "Cafe Futbol", że Moder mógł obrać zupełnie inny kierunek.

Hajto ujawnił, że Moder mógł przejść do Borussii Dortmund. "To była oficjalna propozycja"

Były reprezentant Polski przyznał, że Moder miał propozycję od Borussii Dortmund, do której mógł trafić od 1 lipca 2021 roku. - Borussia ewidentnie stawia na młodych. Nawet jak Lech chce cię sprzedać, a ty powiesz "ja chcę iść do Dortmundu", to masz przecież wpływ. To była oficjalna propozycja, rozmawiałem z ich skautem i były rozmowy. Pewnie nie chcieli zapłacić tyle, co Brighton, ale ja, jako młody chłopak wolałbym zarabiać mniej, ale wyjechać do Niemiec. Dortmund jest w stanie z dobrego piłkarza zrobić zawodnika na światowym poziomie - powiedział Hajto, cytowany przez stronę polsatsport.pl. - Ja bym nie przesadzał, że Brighton to dobry kierunek - dodał były reprezentant Polski.

Moder o transferze do Brighton: Byłem zdecydowany do pierwszego momentu

Po upływie kilku tygodni od ogłoszenia transferu, Moder zdecydował się opowiedzieć o jego kulisach. - Byłem zdecydowany od pierwszego momentu, gdy agenci przedstawili mi ofertę - powiedział w rozmowie z dziennikarzami Canal+Sport podczas programu Liga+Extra. - Umowy zostały skonstruowane tak, że każdy na tym skorzysta. Ja chciałem jeszcze zostać w Lechu, żeby pomóc mu w pucharach, to było najważniejsze. A potem dopiero wykonać kolejny krok - powiedział 21-latek. I dodał: Plan Brighton na mnie jest klarowny, podoba mi się. Decyzja nie była trudna. Szybko ją podjąłem.

Pomocnik w obecnym sezonie wystąpił w 16 meczach Lecha Poznań we wszystkich rozgrywkach i zdobył w nich trzy bramki. Moder związał się z Brighton aż do końca czerwca 2025 roku. Angielski zespół po 8 meczach ligi angielskiej jest 16. w tabeli, mając w dorobku sześć punktów.