Dyrektor BVB zachwycony zachowaniem Lewandowskiego. "Niewielu to potrafi"

- Mieliśmy bardzo dobre okazje, by odwrócić losy tego spotkania. Jednak zbyt często nie mieliśmy dokładnego ostatniego podania. Mieliśmy wiele okazji, których ostatecznie nie wykorzystaliśmy. Bayern był bardziej konsekwentny, dzięki czemu może świętować. Ale wszystkie trzy gole padły po rykoszetach, szczęście nie było po naszej stronie - stwierdził Zorc. Straciliśmy gola na 1:1 w bardzo niefortunnym momencie. Tuż po przerwie Erling Haaland miał znakomitą okazję, ale niedokładnie podał, choć miał dwóch kolegów niepilnowanych w polu karnym, a niedługo potem straciliśmy gola na 1:2.

Bayern objął prowadzenie po golu Lewandowskiego w 48. minucie, a Zorc jest zachwycony zachowaniem Polaka w tej sytuacji. - To nie była nawet okazja. Uderzenie piłki głową w tej sytuacji to była klasa światowa. Niewielu piłkarzy to potrafi. Od tej pory mecz potoczył się w złym kierunku dla nas - stwierdził Michael Zorc. Napastnik Bayernu zgubił krycie Matsa Hummelsa i główkował po długim rogu po dośrodkowaniu Lucasa Hernandeza z lewego skrzydła. Lewandowski w ostatnim czasie coraz lepiej gra głową, co jest efektem współpracy z Miroslavem Klose >>

Zobacz wideo Kapitalne zachowanie Lewandowskiego! Zobacz gola z Borussią Dortmund [ELEVEN SPORTS]

- To był bardzo dobry mecz piłkarski, poziom boiskowy był bardzo wysoki. Chciałbym, żeby ten mecz mogło zobaczyć 80 tysięcy kibiców na stadionie, atmosfera byłaby niesamowita. Byliśmy naprawdę blisko, w 87. minucie Marco Reus miał szansę na zdobycie bramki na 3:3. Remis byłby sprawiedliwy. Teraz musimy żyć z tym gorszym wynikiem - podsumował Zorc.

Po siedmiu kolejkach Bundesligi Bayern jest liderem z 18 punktami. Wyprzedza o dwa punkty RB Lipsk oraz o trzy Borussię Dortmund i Bayer Leverkusen.

