Nagły zwrot akcji ws. Krzysztofa Piątka. Niemcy tłumaczą, co się stało

Polskiemu napastnikowi, który w sobotę miał duży wpływ na wygraną Herthy z Augsburgiem 3:0 w Bundeslidze (udział przy przy golu na 2:0 i trafienie na 3:0), poświęcono sporo miejsca w niemieckim portalu. - Piątek przyczynił się do zadowolenia Bruno Labbadii. 25-latek dostarczył idealne podanie do Dodiego Lukebakio, a potem sam zdobył bramkę. Jhon Cordoba został sfaulowany w polu karnym przez Felixa Uduokhaia tuż przed przerwą i doznał kontuzji więzadła, która prawdopodobnie uniemożliwi mu grę w 2020 roku. Matheus Cunha wykorzystał rzut karny - napisał w felietonie Stephan Henke na łamach sportbuzzer.de.

REKLAMA

Zobacz wideo Zobacz pierwszego gola Krzysztofa Piątka w tym sezonie! Kluczowy moment [ELEVEN SPORTS]

Fatalna wiadomość dla Herthy Berlin stała się szansą dla Krzysztofa Piątka

Niemiecki portal rozpisuje się o Piątku. "Jest skupiony"

Dla Piątka był to pierwszy gol w sezonie od 13 czerwca i przegranego mecz z Eintrachtem Frankfurt (1:4) i po stracie miejsca w podstawowym składzie na rzecz Cordoby. - Bardzo się cieszę, że mogłem pomóc drużynie w odniesieniu zwycięstwa. To było dla nas bardzo ważne. Bramka sprawiła mi wiele radości. Dla mnie osobiście było to także ważne, że mogłem spędzić na boisku trochę więcej czasu. Dzięki temu mogłem się trochę bardziej zaangażować - powiedział Piątek, cytowany przez oficjalną stronę internetową Herthy.

- Od stycznia, kiedy Piątek przyszedł do Herthy z Milanu za 23 mln euro tak naprawdę nie udało mu się podbić Berlina, a niektóre media wspominały nawet, że będzie trzeba się z nim rozstać. Teraz z powodu kontuzji Cordoby znowu jest skupiony - możemy przeczytać w dalszej części artykułu.

Bruno Labbadia dwa tygodni temu odbył długą rozmowę z polskim napastnikiem. - Pokazaliśmy mu, dlaczego nie gra. Z jednej strony wziął to sobie do serca, z drugiej był niezadowolony, ja to rozumiem - powiedział trener Herthy, który ma nadzieję, że bramka i asysta przeciwko Augsburgowi pozytywnie wpłyną na formę napastnika. - W końcu Piątek to ktoś, kto "bardzo określa siebie poprzez realizowane cele" - dodał Labbadia.

- Piątek powinien mieć jeszcze kilka okazji, aby zanotować kolejne występy do Świąt Bożego Narodzenia, ponieważ Jessic Ngankam i Daishawn Redan są bardzo młodymi środkowymi napastnikami Herthy. Polak jest teraz "pierwszym wyborem" na pozycji napastnika - zakończył Labbadia.

Niemcy nie mają wątpliwości ws. Krzysztofa Piątka. "Perfekcja"

Piątek w Bundeslidze będzie miał wolne i dołączy do zgrupowania reprezentacji Polski, która przygotowuje się do trzech meczów, - towarzyskiego z Ukrainą (11 listopada) i dwóch w ramach Ligi Narodów - z Włochami (15 listopada) i Holandią (18 listopada). Do Berlina wróci dopiero na dwa dni przed kolejnym meczem Bundesligi z Borussią Dortmund (21 listopada).