Takie gole w piłce nożnej nie padają! A jednak. "Krzyknąłem "zostawcie go"" [WIDEO]

Bayer Leverkusen grał z Borussią Moenchengladbach w niedzielnym hicie Bundesligi - zwycięzca tego spotkania wiedział, że awansuje na 4. miejsce (Bayerowi wystarczał do tego remis). Już do przerwy padły cztery gole: goście dwukrotnie wychodzili na prowadzenie po golach Larsa Stindla, ale do wyrównania dwukrotnie doprowadzał Lucas Alario. W 68. minucie gola na 3:2 dla Bayeru strzelił Leon Bailey, a w 82. minucie wynik podwyższył Julian Baumgartlinger. W 94. minucie kontaktowego gola (który ostatecznie nic nie dał) strzelił Valentino Lazaro. Ale jaki to był gol! Austriak trafił "skorpionem" (jako pierwszy w ten sposób piłkę uderzał prawdopodobnie legendarny kolumbijski bramkarz Rene Higuita), co można zobaczyć na poniższym wideo.

Valentino Lazaro tłumaczy. "Szukałem sobie miejsca"

Komentatorzy Eleven Sports stwierdzili wręcz, że takie bramki mogłyby liczyć się razy dwa, zachwycając się urodą trafienia. - Szukałem sobie miejsca, a wtedy zauważyłem, że piłka przeleci za moimi plecami. Ginni [Matthias Ginter - dop. red.] był wciąż przede mną, krzyknąłem "zostawcie go" i wtedy spróbowałem tego uderzenia - wytłumaczył po meczu Lazaro.

- Tak, jestem zadowolony z mojego pierwszego gola dla Borussii. Ale niestety nie byliśmy w stanie wygrać tego spotkania! Weźmiemy głęboki wdech i wrócimy do pracy po przerwie na mecze reprezentacji - skomentował bramkę Lazaro na Twitterze.

24-letni Austriak wzmocnił ekipę Marco Rosego latem, został wypożyczony z Interu Mediolan: nie poradził sobie w ekipie Antonio Conte po transferze z Herthy Berlin latem 2019 roku (był też wypożyczany do Newcastle United). Po siedmiu kolejkach Borussia Moenchengladbach zajmuje 7. miejsce w tabeli z 11 pkt. Prowadzi Bayern Monachium (18 pkt) z dwoma punktami przewagi nad RB Lipsk i trzema nad Borussią Dortmund oraz Bayerem Leverkusen.

