"Bild" zdradza, co Kimmich powiedział kolegom w szatni Bayernu Monachium

Bayern pokonał w sobotę Borussię 3:2 na wyjeździe w hicie niemieckiej Bundesligi. Wygrana cieszy mistrzów Niemiec, ale martwi sytuacja zdrowotna Joshuy Kimmicha. Była 36. minuta, gdy Niemiec wślizgiem powstrzymał Erlinga Haalanda, ale nie dość, że zobaczył żółtą kartkę, to jeszcze nabawił się kontuzji kolana.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski strzelił dwa gole, ale po chwili zwątpił. Wymowna reakcja

Co powiedział Kimmich kolegom w szatni

Kimmich musiał przedwcześnie zejść z boiska. Schodząc z murawy, nie mógł powstrzymać łez. "Bild" ujawnił, co niemiecki pomocnik powiedział kolegom w szatni. - Przeprostowałem kolano. To wcale nie wygląda dobrze - powiedział czołowy piłkarz Bayernu. Zdaniem "Bilda", Kimmich uszkodził więzadło przyboczne. Nie wiadomo, czy doszło do naderwania, czy zerwania. - Kontuzja Kimmicha prawdopodobnie nie jest tak poważna, jak to wyglądało. Więcej dowiemy się po dokładnych badaniach w niedzielę - podał Manuel Bonke, reporter "TZ".

Niemcy nie mają wątpliwości ws. Krzysztofa Piątka. "Perfekcja"

Leon Goretzka wierzy, że Kimmich szybko wróci do zdrowia: "Jo ma stabilne więzadła i szybko gojące się mięśnie. Trzymamy za niego kciuki." - Możliwe, że nie płakał z bólu, a ze świadomości, że doznał poważnej kontuzji - opisywał sytuację Sebastian Chabiniak, komentator Eleven Sport.

Niemcy zachwyceni Robertem Lewandowskim. "Nie zachował się jak Trump"

To byłaby wielka strata dla Bayernu

- Jest jednym z naszych najważniejszych piłkarzy - powiedział o Kimmichu trener Bayernu, Hansi Flick. Trudno się z tym nie zgodzić. 25-letni Niemiec zaczynał w Monachium na boku obrony, a od jakiegoś czasu ustawiany jest w środku pomocy. Tak jest też w reprezentacji Niemiec. Jest jednym z najlepszych piłkarzy Bayernu w ostatnich miesiącach. Nie tylko skuteczny w odzyskiwaniu piłki, ale także potrafi zaskoczyć bramkarza rywali, jak choćby w niedawnym meczu Ligi Mistrzów z Lokomotiwem w Moskwie, gdy w 79. minucie pięknym strzałem z daleka zapewnił gościom wygraną 2:1.