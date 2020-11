Krzysztof Piątek skomentował swój przełom w Hercie Berlin

Krzysztof Piątek w bardzo dużym stopniu przyczynił się do wygranej Herthy Berlin nad Augsburgiem 3:0 w 7. kolejce Bundesligi. Polski napastnik grał całą drugą połowę w miejsce kontuzjowanego Jhona Cordoby. Piątek najpierw miał udział przy golu Dodiego Lukebakio, a pod koniec spotkania sam zdobył ładną bramkę po wzorowo wyprowadzonym kontrataku. Po zakończeniu meczu polski napastnik postanowił skomentować swój wyczyn.

Kzysztof Piątek: Ta bramka sprawiła mi wiele radości

- Bardzo się cieszę, że mogłem pomóc drużynie w odniesieniu zwycięstwa. To było dla nas bardzo ważne. Bramka sprawiła mi wiele radości. Dla mnie osobiście było to także ważne, że mogłem spędzić na boisku trochę więcej czasu. Dzięki temu mogłem się trochę bardziej zaangażować - powiedział Piątek, cytowany przez oficjalną stronę internetową Herthy.

Dla polskiego napastnika był to dopiero pierwszy gol w trwających rozgrywkach ligowych i pierwszy od 13 czerwca, kiedy pokonał bramkarza Eintrachtu Frankfurt w poprzednim sezonie Bundesligi (porażka Herthy 1:4).

Dobre oceny dla Piątka za występ z Augsburgiem

Występ Polaka wysoko oceniły zarówno niemieckie media, jak i piłkarskie serwisy statystyczne. Sportbuzzer.de w skali od 1 do 6, gdzie 1 to klasa światowa, a 6 występ poniżej krytyki. Piątkowi wystawił notę 2, najwyższą w drużynie. Bardzo dobrze wypadł również w zestawieniach sofascore.com i whoscored.com. W dziesięciostopniowej skali napastnik Herthy od pierwszego serwisu dostał ocenę 7,2, a od drugiego 7,4 - w obu przypadkach był to czwarty najlepszy rezultat w zespole.

Zespół z Berlina w pięciu poprzednich meczach ligowych zaliczyła cztery porażki i remis. Dzięki wygranej nad Augsburgiem Hertha odskoczyła od strefy spadkowej i po 7. serii gier ma nad nią 4 punkty przewagi.