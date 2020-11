Bayern wrzucił wpis o Lewandowskim i przechytrzył internautów. Zamknął dyskusję na dobre

- "To najlepszy napastnik na świecie. Skomentuj poniżej, jeśli się nie zgadzasz" - napisał Bayern Monachium po meczu z Borussią Dortmund na Twitterze, dodając zdjęcie Roberta Lewandowskiego. Jednocześnie Bayern zablokował możliwość komentowana tego postu. W ten zabawny sposób chciał pokazać, że nie przyjmuje żadnych argumentów przeciw tezie, iż Lewandowski jest najlepszym napastnikiem na świecie.

Kapitalna forma Lewandowskiego

Nawet gdyby komentowanie tego posta było możliwe, zapewne niewielu chciałoby polemizować z Bayernem. Polak ma po siedmiu kolejkach Bundesligi 11 bramek na koncie. Łącznie w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach trafił już 13 razy w 11 spotkaniach (dwa gole w Lidze Mistrzów). W poprzednim sezonie był królem strzelców LM, Bundesligi i Pucharu Niemiec. Wiele wskazuje na to, że teraz historia może się powtórzyć.

Lewandowski najlepszy w klasykach

W spotkaniu z Borussią Lewandowski wyprowadził gości z Monachium na prowadzenie w 48. minucie. To był bardzo ważny gol, bo to gospodarze pierwsi zdobyli bramkę po uderzeniu Marco Reusa w 45. minucie, a wyrównał David Alaba w doliczonym czasie pierwszej połowy. Na 3:1 dla Bayernu podwyższył Leroy Sane w 80. minucie, a Borussia trafiła jeszcze za sprawą Erlinga Haalanda w 83. minucie. Dawid Szymczak z portalu Sport.pl napisał po meczu o Lewandowskim: "To 'Mr. Klassiker', autor 24 goli w 36 spotkaniach Bayernu z Borussią. Żaden piłkarz w historii tych starć nie trafiał do bramki tak często. Na tym polu wyprzedził legendarnego Muellera już trzy lata temu."

Po zwycięstwie w niemieckim klasyku Bayern jest liderem Bundesligi. Ma dwa punkty więcej od RB Lipsk i trzy więcej od BVB.