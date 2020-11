Lewandowski, Mueller, Gnabry i Alaba! Bayern totalnie zaskoczył Borussię [WIDEO]

Zobacz wideo Grosicki wróci do Ekstraklasy? "Jeden klub w Polsce stać na Grosickiego. Rozmowy już były" [SEKCJA PIŁKARSKA #70]

Była 4. minuta doliczonego czasu gry pierwszej połowy. 240 sekund wcześniej, gdy Marco Reus dał prowadzenie Borussii, wydawało się, że był to gol z rodzaju tych do szatni. Ostatecznie to Bawarczycy mieli jednak ostatnie słowo przed przerwą.

Tak Lewandowski strzelił gola Borussii. Ależ wyprzedził obrońcę [WIDEO]

Goście wywalczyli rzut wolny około 20 metrów od bramki BVB i to za sprawą tego stałego fragmentu gry doprowadzili do remisu. Co jednak najciekawsze, w jego rozegraniu uczestniczyło aż czterech piłkarzy Bayernu! W materiale wideo poniżej można zobaczyć cóż takiego wymyślili Lewandowski, Mueller, Gnabry i Alaba (to właśnie ten ostatni zdobył bramkę):

Ostatecznie Bayern wygrał z Borussią 3:2, a Robert Lewandowski strzelił gola na 2:1 dla Bawarczyków. Polak w tym meczu jeszcze dwukrotnie kierował piłkę do siatki, ale po analizie VAR bramki te zostały anulowane.