Lewandowski strzelił gola. Po chwili zwątpił. Mina Polaka mówi wszystko

- Robert Lewandowski trafia po raz 17. w meczach przeciwko Borussii Dortmund. Żaden inny piłkarz w historii Bundesligi nie strzelał tak często przeciwko swojej byłej drużynie, jak on. To już 11. gol Polaka w tym sezonie. Znalazł się tam, gdzie być powinien. Egzekutor, prawdziwy snajper - zachwycali się w 25. minucie meczu Bayernu z Borussią komentatorzy Eleven Sports.

Radość Roberta Lewandowskiego trwała krótko

Zadowolony był też sam Lewandowski, do którego od razu podbiegli koledzy z zespołu. Zresztą Hansi Flick też wyskoczył z ławki rezerwowych i ucieszył się z jego bramki. Tylko że ta radość trwała krótko, bo sędzia Manuel Grafe od razu skontaktował się z Kolonią, gdzie jest stanowisko dowodzenia VAR w Niemczech i cofnął bramkę Lewandowskiego. A cofnął dlatego, że był spalony. Minimalny. Ale to naprawdę minimalny.

Nieuznany gol Roberta Lewandowskiego w meczu z Borussią screen

Mina samego Lewandowskiego na anulowanie bramki mówi w zasadzie wszystko:

Do przerwy był remis. 1:1, bo w 45. minucie trafił Marco Reus, ale Bayern szybko odpowiedział na tego gola. W czwartej doliczonej minucie do pierwszej połowy, kiedy po sprytnie rozegranym rzucie wolnym bramkę zdobył David Alaba. Na początku drugiej połowy Lewandowski strzelił już prawidłowego gola (48. minuta), a potem jeszcze dorzucił asystę przy trafieniu Leroya Sane (80. minuta, w 83. drugiego i ostatniego gola dla Borussii strzelił Erling Haaland). I jeszcze jedną nieuznaną bramkę - w doliczonym czasie do drugiej połowy, kiedy trafił do siatki, ale znowu był na spalonym.

Bayern dzięki sobotniemu zwycięstwu 3:2 odskoczył Borussii w tabeli. Jest liderem (18 punktów), drugi jest RB Lipsk (16), a trzecia Borussia (15).

