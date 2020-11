Krzysztof Piątek wreszcie strzela! Pierwszy gol Polaka w lidze od czerwca [WIDEO]

Krzysztof Piątek mógł mieć też w tym meczu asystę, bo zaraz po wejściu na boisko (w 46. minucie zmienił Jhona Cordobę) posłał fantastyczne podanie do Dodiego Lukebakio. I pewnie by miał, gdyby chwilę wcześniej piłki nie dotknął obrońca Augsburga Jeffrey Gouweleeuw.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Lewandowski stał się najlepszym strzelcem Bundesligi [ELEVEN SPORTS]

Leśnodorski odpowiedział na krytykę Mioduskiego! "Nawet się wku*wić nie potrafi"

"No wreszcie, oby ta bramka dodała mu pewności siebie"

Lukebakio w 51. minucie trafił na 2:0, bo tuż przed przerwą rzut karny wykorzystał Matheus Cunha. To właśnie Cunha w 85. minucie zagrał w kierunku wybiegającego na wolne pole Piątka, który przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów i pokonał Rafała Gikiewicza (cały mecz w barwach Augsburga rozegrał też Robert Gumny).

Lech wbija szpilkę Legii przed hitem Ekstraklasy. "Chętnie je udostępnimy"

Dla Piątka, który stracił miejsce w podstawowym składzie, był to pierwszy gol w tym sezonie Bundesligi i pierwsze trafienie od 13 czerwca, kiedy Hertha przegrała 1:4 z Eintrachtem. "No wreszcie, oby ta bramka dodała mu pewności siebie" - piszą w komentarzach kibice Herthy, dla której było to dopiero drugie ligowe zwycięstwo - w siedmiu meczach drużyna Bruno Labbadii zdobyła siedem punktów.

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .