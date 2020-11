Kibice VfL Wolfsburg zadrwili z Białka. "Potężny Polak, rodak. Po prostu legenda"

33 sekundy, w których nawet nie dotknął piłki. W niedzielę Bartosz Białek zaliczył symboliczny debiut w Bundeslidze. W meczu z Herthą Berlin (1:1) pojawił się na boisku w doliczonym czasie do drugiej połowy, kiedy zmienił Wouta Weghorsta. To jednak wystarczyło, by kibice VfL Wolfsburg wybrali go graczem meczu.

"Nowy Lewandowski" najpierw wyważył drzwi ekstraklasy, teraz chce podbić Niemcy. "Olbrzymi potencjał"

"Teraz powinniście stworzyć polskojęzyczną wersję strony"

I Wolfsburg sam się tym pochwalił. Na Twitterze, gdzie co prawda nie podał, ile głosów zebrał Białek, ale samą informacją zachęcił innych do dyskusji. A w zasadzie prędzej do żartów. "Po prostu legenda", "Potężny Polak, rodak", "Teraz powinniście stworzyć polskojęzyczną wersję strony" - piszą w komentarzach.

Pierwszy duży problem Bartosza Białka w Wolfsburgu. "Bild" drwi: Oniemiał

Białek to jedno z odkryć minionego sezonu ekstraklasy, gdzie w 19 meczach strzelił dziewięć goli i zaliczył cztery asysty. Z Wolfsburgiem, siódmym zespołem poprzedniego sezonu Bundesligi, związał się w sierpniu czteroletnim kontraktem. Zagłębie na jego transferze zarobiło 5 mln euro i zagwarantowało sobie 10 proc. od kwoty następnego transferu.

