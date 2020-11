"Bild": Legendarny Gerd Mueller powoli umiera

68 goli w 62 meczach dla reprezentacji Niemiec. 398 bramek w 453 występach w Bayernie Monachium. Mistrzostwo Europy z 1972 i mistrzostwo świata z 1974 roku. Kilka pobitych rekordów, w tym ten z 40 bramkami w jednym sezonie Bundesligi - lista osiągnięć Gerda Muellera jest bardzo długa. Słynny Bomber der Nation to nie tylko jeden z najlepszych niemieckich piłkarzy w historii niemieckiego futbolu. To także jeden z najlepszych piłkarzy w historii w ogóle.

Gerd Mueller w coraz gorszym stanie. Powoli umiera

Mueller choruje poważnie od kilku lat. Jeszcze na początku tego roku Niemiec, który we wtorek skończy 75 lat, był w stanie, który pozwalał mu na przebywanie z najbliższymi - w specjalnym ośrodku odwiedzała go m.in. żona, która na wózku zabierała go na spacery. Wszystko zmieniła jednak pandemia koronawirusa. Mueller został odcięty od resztek normalnego życia, co w konsekwencji pogorszyło jego stan.

Według relacji dziennikarzy "Bilda", a także żony Muellera, z niemiecką legendą właściwie nie ma już kontaktu. - Cały czas leży w łóżku. W ciągu dnia tylko na chwile otwiera oczy - zdradza Uschi Mueller.

Muellera, jak wiele osób w podobnym wieku, pokonała choroba Alzheimera. Właśnie przez nią od 2015 roku przebywa on w specjalnym ośrodku, gdzie ma zagwarantowaną stałą opiekę. W ośrodku jest zakwalifikowany jako pacjent paliatywny. Oznacza to, że lekarze starają się łagodzić objawy jego choroby, mając świadomość tego, że mężczyzna powoli umiera.