Bayern podjął decyzję. Rezygnuje z negocjacji. "Wycofaliśmy ofertę"

Ponad dekadę trwa przygoda Davida Alaby z Bayernem Monachium. 28-latek z Bawarczykami sięgnął m.in. po osiem mistrzostw Niemiec oraz dwie Ligi Mistrzów. Austriak jest kluczowym piłkarzem Hansiego Flicka, ale jego kontrakt wygasa latem 2021 roku. I wszystko wskazuje na to, że będzie to jego ostatni kontrakt w Monachium.

David Alaba może odejść z Bayernu Monachium. Miał zbyt wysokie żądania

Alaba nie przedłuży kontraktu z Bayernem. "Zdecydowaliśmy się całkowicie wycofać ofertę"

Alaba jakiś czas temu otrzymał propozycję przedłużenia kontraktu. Propozycję bardzo atrakcyjną, bo opiewającą na 11 mln euro za sezon gry. Taka kwota obrońcy jednak nie satysfakcjonowała - domagał się on zarobków na poziomie najlepszego piłkarza drużyny, Roberta Lewandowskiego. Na drugą tak wysoką umowę szefowie Bayernu, szczególnie w dobie pandemii koronawirusa i braku dochodów ze sprzedaży biletów, nie mogli sobie pozwolić. - Przedstawiliśmy mu naprawdę bardzo dobrą, uczciwą i konkurencyjną ofertę - szczególnie w tych czasach. Podczas ostatniego spotkania powiedzieliśmy agentowi Davida, że potrzebujemy jasności i odpowiedzi do końca października, ponieważ chcemy już zaplanować taką ważną pozycję - przyznał Herbert Hainer, prezes Bayernu. - Odpowiedzi do soboty jednak nie otrzymaliśmy. Nasz dyrektor sportowy, Hasan Salihamidzić, skontaktował się z agentem Alaby, ale usłyszał, że nasza oferta jest niezadowalająca. Wtedy zdecydowaliśmy się na jej całkowite wycofanie - dodał.

W tej chwili na stole nie ma już więc żadnej oferty. I raczej nie będzie, bo w trudnych czasach Bayern nie może pozwolić sobie na tak duże nadwyrężanie budżetu. A Alaba prawdopodobnie nie zmniejszy oczekiwań.

Były prezes Bayernu nazywał agenta Alaby "chciwą piranią". "Oferta klubu była fair. Mamy plan B"

Alaba jest piłkarzem Bayernu od lipca 2008 roku. W jego pierwszej kadrze przez 12 lat rozegrał 394 spotkania, w których strzelił 31 goli i zaliczył 49 asyst.