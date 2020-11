Bayern Monachium pobił historyczny rekord. Znakomity wkład Lewandowskiego

Zobacz wideo

Mistrzowie Niemiec w pierwszych sześciu kolejkach nowego sezonu strzelili 24 gole, co jest najlepszym wynikiem na tym etapie rozgrywek w historii Bundesligi. 10 z tych trafień należy do Lewandowskiego, co również jest rekordem - żaden zawodnik nie zdobył wcześniej tylu bramek w pierwszych pięciu kolejkach sezonu ligi niemieckiej. Polak ma też 3 asysty, więc łącznie zaangażowany był w ponad połowę goli zespołu.

REKLAMA

Piłkarz Realu z dodatnim wynikiem testu. Tuż przed kluczowym meczem Ligi Mistrzów

Oprócz Polaka gole dla Bawarczyków strzelali również Serge Gnabry, Thomas Mueller (obaj po cztery), Leroy Sane, Jamal Musiala (po dwie) oraz Leon Goretzka i Joshua Kimmich (po jednej).

Po sześciu kolejkach zmagań w Bundeslidze Bayern ma 15 punktów i zajmuje 1. miejsce w tabeli. Tuż za monachijczykami plasują się Borussia Dortmund (również 15 pkt), RB Lipsk (13 pkt) oraz Bayer Leverkusen (12 pkt).

Robert Lewandowski przyłapany na tajnym treningu. Niemcy zdradzają szczegóły

Drużyna Hansiego Flicka bardzo dobrze rozpoczęła też rywalizację w Lidze Mistrzów (od zwycięstw z Atletico Madryt 4:0 i Lokomotiwem Moskwa 2:1), którą kontynuować będzie w najbliższy wtorek. Tego dnia zmierzy się z Salazburgiem - początek spotkania o godz. 21.