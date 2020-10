Robert Lewandowski poza kadrą Bayernu na mecz z FC Koeln! Pierwsza taka sytuacja od dwóch lat

10 goli w pięciu meczach - to dorobek Roberta Lewandowskiego na początku obecnego sezonu Bundesligi. Polak zagrał łącznie 367 minut w lidze, gole w niej strzela ostatnio średnio co 37 minut. Ale kumulacja meczów - w Bundeslidze, Lidze Mistrzów, reprezentacji - jest tej jesieni tak wielka, że w ten weekend Lewandowski ma odpocząć. Nie znajdzie się w kadrze Bayernu na wyjazdowy mecz z FC Koeln.

Robert Lewandowski nie zagra w meczu z FC Koeln. Polak dostał wolne od trenera

Absencja Lewandowskiego nie wynika z choroby ani kontuzji. To tylko prewencja. Lewandowski z każdym kolejnym rokiem kariery coraz mocniej dba o regenerację. Ostatnio zaskoczył wszystkich, gdy w meczu, w którym strzelił hat-tricka, poprosił o zmianę. Ma zmiennika w postaci Erica Maxima Choupo-Motinga i postanowił z tego korzystać. - Każde pół godziny mniej grania, gdy masz mecze co trzy dni i chcesz utrzymać wysoki poziom, znaczy bardzo wiele - mówił Lewandowski, tłumacząc tę zmianę.

Choupo-Motinga zobaczymy na boisku także w sobotę. To on najprawdopodobniej wyjdzie w pierwszym składzie Bayernu, skoro trener Hansi Flick dał wolne Lewandowskiemu. Polak ma odpocząć i odzyskać siły na kolejny mecz Ligi Mistrzów - we wtorek Bawarczycy zagrają na wyjeździe z RB Salzburg.

Lewandowski ostatnie spotkanie ligowe bez kontuzji czy zawieszenia za kartki opuścił ponad dwa lata temu. We wrześniu 2018 roku nie zagrał w meczu z Augsburgiem, zremisowanym przez Bayern 1:1.