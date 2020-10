Młody obrońca Eintrachtu zachwycony Lewandowskim. "Przytłacza przeciwników. Kupię go z powrotem"

Robert Lewandowski zdobył hat-tricka w meczu z Eintrachtem Frankfurt, będąc bezapelacyjnie najlepszym piłkarzem mistrza Niemiec. Obrońca rywali, Tuta, miał z Polakiem mnóstwo problemów. Brazylijczyk wskoczył do podstawowego składu na skutek kontuzji kolana Dawida Abrahama, etatowego gracza pierwszej jedenastki.

Tuta w rozmowie z "Bildem" zabrał głos po przegranej jego zespołu z Bayernem Monachium 0:5, komplementując Lewandowskiego. - Obecnie jest najlepszym napastnikiem na świecie, niemal przytłacza wszystkich przeciwników. Trudno z nim rywalizować. Jestem młodym zawodnikiem, który po raz pierwszy grał od pierwszej minuty. Mogę wyciągnąć bardzo dużo z tego meczu. Pomimo tego, że ponieśliśmy wysoką porażkę, to było wspaniałe i bardzo pouczające doświadczenie - mówił obrońca Eintrachtu.

Brazylijczyk ocenił Lewandowskiego w bardzo nietypowy sposób i zapowiedział, że będzie musiał kupić go w grze komputerowej. - Naprawdę lubię grać na Playstation, a kiedy nagle pozwolono mi wystąpić z Bayernem, to było tak, jakby na żywo toczyła się wirtualna rozgrywka, ponieważ rywal miał swobodę wymieniania piłki niczym na konsoli.Obecnie nie mam Lewandowskiego w drużynie. Ale teraz, kiedy grałem przeciwko niemu i widziałem go na żywo, prawdopodobnie kupię go z powrotem - zakończył Tuta.

Lewandowski w pięciu meczach Bundesligi 2020/21 pobił rekord na tym etapie, strzelając dziesięć goli i zaliczając trzy asysty. W sobotę Bayern zmierzy się na wyjeździe z FC Koeln.