"Nie możesz mieć takiego kapitana". Burza wokół gwiazdy Borussii Dortmund

W trakcie programu "Sky90" były piłkarz m.in. Liverpoolu, Bayernu Monachium czy Manchesteru City uznał Marcusa Reusa za problem Borussii Dortmund. Zdaniem Didiego Hamanna aktualny kapitan zespołu opuszcza zbyt wiele spotkań, zaznaczając słaby występ piłkarza w przegranym meczu z Lazio w Lidze Mistrzów (1:3).

- Czego brakuje w Dortmundzie? Mentalności, przywództwa. Nie możesz mieć kapitana, który zagra tylko w połowie meczów. Nie rozumiem, dlaczego latem nie odebrano mu opaski kapitana. Drugie pytanie dotyczy tego, czy dałbym mu ją dwa lata temu. Zadaniem kapitana jest porwanie innych za sobą - powiedział Dietmar Hamann.

Marco Reus powinien zostać pozbawiony opaski kapitana? "Musisz robić to, co najlepsze dla drużyny"

W ostatnich latach Marco Reus zmagał się z wieloma kontuzjami. W sezonie 2019/20 wystąpił w 26 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których udział wzięła Borussia Dortmund. Dietmar Hamann uważa, że z czasem 31-latek będzie problemem drużyny.

- Jeżeli nie może występować w pierwszym składzie, nie przynosi niczego dobrego reszcie zespołu. Nie można podejmować decyzji o przyznaniu funkcji kapitana tylko dlatego, żeby zawodnik czuł się komfortowo lub żeby się nie denerwował. Musisz robić to, co najlepsze dla drużyny i klubu - dodał Hamann.

Były piłkarz zauważa, że Borussia Dortmund radzi sobie zdecydowanie lepiej bez Marco Reusa, ponieważ posiada w swoim składzie Giovanniego Reynę, Erlinga Halaanda, Juliana Brandta oraz Jadona Sancho. Za to jego zdaniem kapitanem powinien zostać Mats Hummels, który posiada wszystkie potrzebne cechy.

- Jest genialnym liderem, który w przeszłości pokazał, że potrafi kierować zespołami. Ma cechy przywódcze, może trafić do każdego i inspiruje swoich ludzi - powiedział Didi Hamann.

W obecnym sezonie Borussia Dortmund wygrała cztery z pięciu spotkań w Bundeslidze i zajmuje 3. miejsce w tabeli z takim samym bilansem co Bayern Monachium. Ostatniej kontuzji Marco Reus doznał w lutym tego roku. Do gry wrócił we wrześniu na mecz w 1/32 Pucharu Niemiec z Duisburgiem (wygrana BVB 5:0).