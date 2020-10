Wielki popis Lewandowskiego! Bayern Monachium rozgromił Eintracht Frankfurt

Bayern Monachium przed rozpoczęciem spotkania zajmował 2. miejsce w lidze, tracąc zaledwie jeden punkt do RB Lipsk. Natomiast Eintracht Frankfurt plasował się na wysokiej 5. pozycji, mając tylko jeden punkt mniej od mistrza Niemiec.

Fantastyczny mecz Lewandowskiego z Eintrachtem. Hat-trick Polaka!

Bayern szybko objął prowadzenia. W 10. minucie Thomas Mueller rozmontował obronę gości wspólnie z Kingsleyem Comanem, który idealnie wystawił piłkę Lewandowskiemu. Polski napastnik długo się nie zastanawiał i popisał się precyzyjnym strzałem z około 11 metra lewą nogą, pokonując Kevina Trappa.

W 25. minucie Douglas Costa wrzucił piłkę w pole karne, gdzie Daichi Kamada w ostatniej chwili zdjął ją z głowy Lewego. To co nie udało się chwilę wcześniej, zakończyło się powodzeniem zaledwie jedną minutę później. Idealne dośrodkowanie Joshuy Kimmicha z rzutu rożnego trafiło na głowę Lewandowskiego, który wyskoczył najwyżej w polu karnym i zapisał na swoim koncie kolejne trafienie, tym razem po uderzeniu głową. Dla Polaka był to już 9. gol w bieżącym sezonie Bundesligi.

Pod koniec pierwszej połowy arbiter musiał korzystać z systemu VAR. Podbiegł do monitora i oceniał, czy zagranie ręką Makoto Hasebe kwalifikowało się do podyktowania rzutu karnego dla Bayernu. Ostatecznie nie zdecydował się jednak wskazać na jedenasty metr.

W drugiej połowie Bayern nie zwalniał tempa. W 60. minucie Douglas Costa posłał idealne prostopadłe podanie do Lewandowskiego, który w sytuacji sam na sam pokonał Trappa, kompletując hat-tricka! Było to już 10. trafienie Polaka w ligowym sezonie!

W 64. minucie przed doskonałą szansą stanął Lucas Hernandez. Francuski obrońca dostał podanie z lewego skrzydła od Comana, ale fatalnie przestrzelił. Cztery minuty później, bohater spotkania, Lewandowski, został zmieniony przez Erica Choupo-Motinga. Hansi Flick ze względu na natłok spotkań mistrza Niemiec w kolejnych tygodniach dał Polakowi nieco odpocząć.

W 68. minucie na murawie pojawił się Leroy Sane, który zmienił Douglasa Costę. Skrzydłowy potrzebował zaledwie czterech minut, aby zdobyć przepięknego gola. Najpierw dostał podanie od Bouny Sarra na lewym skrzydle, następnie zszedł do środka i idealnie przymierzył lewą nogą w sam róg bramki Trappa.

W 83. minucie lekkie rozprężenie w zespole Bayernu o mały włos nie zakończyło się bramką dla Eintrachtu. Bouna Sarr zgrywał głową do Neuera, który minął się z piłką. Niemiecki bramkarz w ostatniej chwili naprawił błąd i zdołał wybić ją z linii bramkowej! W 86. minucie Leon Goretzka przegrał pojedynek sam na sam z Trappem, a potem Jamal Musiala trafił prosto w bramkarza Eintrachtu. W 90. minucie Jamal Musiala ustalił wynik meczu na 5:0.

Bayern po zwycięstwie 5:0 z Eintrachtem ma na koncie aż 22 gole! Wciąż jest wiceliderem tabeli Bundesligi po 5. kolejkach. Mistrz Niemiec traci jeden punkt do RB Lipska, który z trudem pokonał Herthę Berlin 2:1 grającą w dziesiątkę od 50. minuty po wykluczeniu Deyoraiso Zeefuika.

