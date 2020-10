Drugi przypadek zakażenia koronawirusem w Bayernie

- Serge Gnabry uzyskał pozytywny wynik testu na obecność Covid-19, ale czuje się dobrze. Obecnie przebywa na kwarantannie - informował jeszcze przed meczem z Atletico w oficjalnym komunikacie Bayernu Monachium. We wtorek zawodnik trenował z zespołem, ale nie miało to wpływu na środowy mecz Ligi Mistrzów, który Bayern rozegrał i pokonał rywala z Hiszpanii 4:0.

"Bild": Drugi przypadek koronawirusa w Bayernie Monachium

Teraz "Bild" informuje jednak o kolejnym przypadku koronawirusa. Tym razem zakażonym nie jest żaden z piłkarzy, a fizjoterapeuta zespołu. Według niemieckich dziennikarzy nie miał kontaktu z drużyną i z tego powodu kolejne mecze Bayernu nie będą zagrożone.

Gnabry dalej przechodzi kwarantannę, choć w artykule "Bildu" na początku pojawiła się informacja o negatywnym wyniku jego kolejnego testu. Później została jednak usunięta. "Kicker" dodatkowo podał informację o tym, że skrzydłowy od swojego pozytywnego wyniku nie miał już żadnego kontaktu z fizjoterapeutą ani nikim innym z drużyny.

Maraton meczowy Bayernu. Osiemnaście spotkań do świąt!

W najbliższym czasie Bayern Monachium czeka prawdziwy maraton meczowy. - Osiemnaście. Wliczając środowe starcie z Atletico to liczba meczów, w których do świąt Bożego Narodzenia możemy zobaczeć Roberta Lewandowskiego. W tryb gier co trzy, cztery dni wchodzi nie tylko Bayern. Napięty do granic możliwości koronawirusowy kalendarz może być groźny dla piłkarzy. Eksperci już dawno wyliczyli, że dwa mecze w tygodniu w porównaniu z jednym zwiększają możliwość kontuzji sześciokrotnie - pisał dziennikarz Sport.pl, Kacper Sosnowski. Najbliższy mecz drużyna Hansiego Flicka rozegra przeciwko Eintrachtowi Frankfurt w Bundeslidze. Początek spotkania w sobotę 24 października o godzinie 15:30.

