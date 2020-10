Alarm przed meczem Bayernu z Atletico! Gwiazda mistrzów Niemiec zakażona

- Serge Gnabry uzyskał pozytywny wynik testu na obecność Covid-19, ale czuje się dobrze. Obecnie przebywa na kwarantannie - czytamy w oficjalnym komunikacie Bayernu Monachium. We wtorek zawodnik trenował jeszcze z zespołem, co może mieć wpływ na środowy mecz Ligi Mistrzów z Atletico Madryt.

To duża strata dla Bayernu, bo Gnabry jest jednym z kluczowych zawodników bawarskiej drużyny. W 2017 roku Bayern kupił go za zaledwie osiem milionów euro, a dziś portal "Transfermarkt" wycenia go już na 90 mln euro. Nic w tym dziwnego, jeśli spojrzymy na zeszły sezon, w którym 25-latek, licząc wszystkie rozgrywki, strzelił 23 gole i zanotował 14 asyst. Obecny sezon również dobrze rozpoczął, bo po czterech kolejkach Bundesligi ma trzy bramki i asystę. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to za dwa tygodnie Gnabry będzie do dyspozycji Hansiego Flicka.

Gnabry opuści kilka ważnych meczów

Wszystko wskazuje, że Gnabry opuści mecze z: Atletico Madryt, Eintrachtem Frankfurt, Lokomotiwem Moskwa i FC Koeln. Reprezentant Niemiec jest na razie jedynym piłkarzem Bayernu, u którego wykryto COVID-19. Flick nie może jednak korzystać takze z usług Leroya Sane, który leczy kontuzję.

