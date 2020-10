Bayern Monachium wyrównał rekord sprzed ponad 50 lat. Porażająca skuteczność

Bayern Monachium znakomicie rozpoczął sezon 2020/21. Najpierw wygrał Superpuchar Europy, a następnie Superpuchar Niemiec. Później odniósł trzy zwycięstwa w Bundeslidze - 8:0 z Schalke, 4:3 z Herthą i 4:1 z Arminią Bielefeld, a także jedno w Pucharze Niemiec - z Dueren 3:0. W międzyczasie ich jedynym potknięciem był mecz z Hoffenheim, kiedy mistrz Niemiec przegrał w lidze aż 1:4.

Bayern jest najskuteczniejszy w Bundeslidze od 53 lat! 17 goli w czterech meczach

Biorąc pod uwagę same wyniki w Bundeslidze Bayern ma na koncie aż 17 strzelonych goli po 4 kolejkach, co sprawia, że jest to najlepszy start pod tym względem w lidze niemieckiej od sezonu 1967/68, kiedy podobnym osiągnięciem mogła pochwalić się Borussia Moenchengladbach.

Ogromny wkład w dorobek bramkowy Bayernu ma Robert Lewandowski - już siedem goli i dwie asysty w lidze. Po czterech kolejkach Bundesligi zespół z Monachium zajmuje drugie miejsce w tabeli z 9 punktami na koncie i traci jeden punkt do lidera - RB Lipsk.

