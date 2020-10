Rewelacyjny 15-latek z BVB padł ofiarą skandalicznego zachowania kibiców. "Połóż się w grobie"

Youssoufa Moukoko jest jednym z największych talentów piłki nożnej i Borussia Dortmund wiąże z nim wielkie nadzieje. Na tyle wielkie, że 15-latek gra już w drużynie do lat 19. W niedzielnych derbach z Schalke strzelił hat-tricka, dzięki czemu jego drużyna wygrała 3:2. Niestety, cieniem na tym wyczynie położyło się skandaliczne zachowanie "kibiców" gospodarzy - na meczu było ich 300.

"Spie****** czarnuchu", "połamię wszystko twoje kości", "połóż się w grobie" - takie słowa mógł usłyszeć Moukoko pod swoim adresem po golu na 3:1.

Klub szybko potępił zachowanie swoich sympatyków we wpisie umieszczonym na Twitterze. - Możemy tylko przeprosić za zachowanie niektórych naszych fanów w stosunku do Moukoko podczas meczu drużyn do lat 19. Stanowczo potępiamy i sprzeciwiamy się takiemu zachowaniu. Wraz ze stowarzyszeniem kibiców podejmiemy odpowiednie kroki - czytamy.

Moukoko odpowiada: Zawsze będę dumny ze swojego koloru skóry

Do sprawy odniósł się także Moukoko we wpisie na Instagramie. - Jestem dumny z tego, że urodziłem się czarny i zawsze będę dumny - napisał. Oburzenie zachowaniem kibiców wyraził inny piłkarz BVB Lloyd-Addo Kuffour. - To wstyd. Niektórzy kibice wciąż nie rozumieją, że mamy 2020 rok. W piłce nożnej nie ma miejsca na rasizm. Jestem dumny, że odpowiedzieliśmy na to swoją postawą na boisku.

Lars Ricken, legenda Borussii Dortmund, który jest teraz odpowiedzialny za koordynację drużyn młodzieżowych stwierdził: - Takie rzeczy nie mają prawa wydarzyć się na meczu Bundesligi i z pewnością nie na meczu drużyn do lat 19. To bardzo smutne, ale jestem zadowolony, że odpowiedzieliśmy na boisku.

Moukoko strzelił trzeciego hat-tricka z rzędu i ze względu na przepisy będzie mógł zadebiutować w pierwszej drużynie BVB po 16. urodzinach, które przypadają na 20 listopada (wcześniej można było zagrać w Bundeslidze mając 17 lat, ale w kwietniu zmieniono przepisy). - Jesteśmy szczęśliwi. Ta zmiana pomoże zarówno klubom, jak i młodym piłkarzom w ich rozwoju. Większość zespołów chce dawać teraz szanse młodym, wyjątkowo zdolnym piłkarzom, by wykonali kolejny krok w karierze - stwierdził wtedy Ricken.

Moukoko strzelił dziewięć goli i zaliczył jedną asystę w trzech meczach tego sezonu. W poprzednim sezonie w 28 meczach zdobył 38 bramek i zaliczył aż 10 asyst - z czego w siedmiu meczach młodzieżowej Ligi Mistrzów zdobył cztery bramki i zanotował asystę. Moukoko urodził się w Kamerunie, ale gra w młodzieżowych reprezentacjach Niemiec - strzelił trzy gole w czterech meczach kadry do lat 17, a od września gra w reprezentacji do lat 20, w której rozegrał dwa mecze (nie zdobył jeszcze bramki).

