Kolejne problemy Kownackiego w Niemczech. Zła wiadomość tuż przed meczem

Kontuzja kolana, żmudna rehabilitacja, a niedawno także zakażenie koronawirusem sprawiły, że ostatnie miesiące były dla Dawida Kownackiego niezwykle ciężkie. Jednak w ostatnim czasie 23-latek miał powody do zadowolenia - pod koniec września strzelił pierwszego gola po 504 dniach w starciu z Wurzburger Kickers (1:0), a podczas październikowej przerwy na mecze reprezentacji rozegrał 90 minut w sparingu z Borussią Moenchengladbach (0:4). - Widać po samej mowie ciała, że czuje się dobrze, mimo że ma sobą trudny czas. Miał dwie, trzy szanse i zagrał 90 minut pierwszy raz w tym roku. Na tym nam właśnie zależało, żeby zaliczył cały mecz. Chcieliśmy go do tego zmusić! - powiedział zadowolony trener Fortuny Uwe Roesler.

Dawid Kownacki kontuzjowany na ostatnim treningu

Starcie z Jahn Regensburg miało być dla Kownackiego okazją do potwierdzenia coraz lepszej dyspozycji. Jednak tuż przed spotkaniem Fortuna poinformowała o kolejnej kontuzji Polaka, której doznał podczas ostatniego treningu przed meczem. Na razie nie wiadomo, o jak poważnym urazie mowa, Fortuna nie podała żadnych szczegółów.

Fortuna to spadkowicz z Bundesligi. Po niedzielnym remisie zajmuje 12. miejsce w tabeli 2. Bundesligi z czterema punktami zdobytymi w czterech meczach. Kownacki trafił do Fortuny zimą 2019 roku, kiedy najpierw został wypożyczony z Sampdorii Genua. Ostatecznie niemiecki klub zdecydował się na wykupienie Polaka, płacąc za niego około 7,5 miliona euro, co uczyniło z niego najdroższego piłkarza w historii Fortuny. Jak do tej pory 6-krotny reprezentant Polski rozegrał w niemieckim klubie 34 mecze (1829 minut), w których strzelił pięć goli i zaliczył jedną asystę.