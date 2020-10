Bayern Monachium, bez Lewandowskiego, pewnie pokonał 5-ligowca w Pucharze Niemiec

Robert Lewandowski zagrał w środę w meczu reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną w czwartej kolejce Ligi Narodów (3:0). Z tego powodu został zwolniony z występu w czwartkowym spotkaniu Bayernu w Pucharze Niemiec z FC Duren. Bawarczycy trafili na drużynę z niższych lig, z którą nie mogli mieć większych problemów, nawet bez Lewandowskiego.

Pewne zwycięstwo Bayernu

Goście z Monachium objęli prowadzenie w 24. minucie. Gola strzelił wtedy sprowadzony kilka dni temu z PSG Maxim Choupo-Moting. 31-letni kameruński napastnik ma być w tym sezonie zmiennikiem Lewandowskiego. W 36. minucie na 2:0 podwyższył Thomas Mueller, wykorzystując rzut karny. W 75. minucie Choupo-Moting ustalił wynik na 3:0 dla gości.

W zespole Bayernu zagrało kilku zawodników sprowadzonych w ostatnim letnim oknie transferowym. Nie tylko Choupo-Moting, ale także Bouna Sarr, Marc Roca i wracający do Monachium Douglas Costa. W drużynie gospodarzy do 54. minuty grał Adam Matuszczyk. To były reprezentant Polski, który ma za sobą występ w meczu z Rosją na Euro 2012. Bayern kolejne spotkanie rozegra już w sobotę. Tego dnia w Bundeslidze o 18:30 podejmie Arminię, prawdopodobnie już z Lewandowskim w składzie. Relacja na Sport.pl.

