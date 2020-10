Rummenigge wskazał dwa najważniejsze transfery Bayernu w ostatniej dekadzie

Do końca 2021 roku Karl-Heinz Rummenigge będzie pełnił funkcję szefa Bayeru Monachium. 65-letni działacz podsumował ostatnie lata mistrza Niemiec, wskazując na dwa kluczowe transfery klubu w ciągu ostatniej dekady. - To dwa królewskie transfery. Obaj byli absolutnie kluczowymi graczami. To najważniejsze transfery Bayernu Monachium w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Byli niedrodzy, biorąc pod uwagę ich zalety i sportową klasę - powiedział Rummenigge.

Rummenigge wybrał dwa najważniejsze transfery Bayernu w ostatniej dekadzie

Manuel Neuer występuje w Bayernie od 2011 roku, kiedy przyszedł z Schalke za około 25 mln euro, natomiast Lewandowski jest piłkarzem zespołu z Monachium od 2014 roku. Polak został sprowadzony za darmo z Borussii Dortmund. Neuer obecnie pełni funkcje kapitana mistrza Niemiec. Ma na koncie aż 392 mecze w Bayernie. Dwukrotnie wygrał z klubem rozgrywki Ligi Mistrzów - w 2013 i 2020 roku, osiem razy mistrzostwo Niemiec oraz pięć razy Puchar Niemiec. Z kolei Robert Lewandowski w 294 spotkaniach zdobył aż 251 goli i zanotował 60 asyst. Sześć razy wywalczył z "Die Roten" tytuł mistrza Niemiec, trzy razy Puchar Niemiec oraz raz Ligę Mistrzów w poprzednim sezonie.

Neuer w maju przedłużył kontrakt z Bayernem, który jest ważny do końca czerwca 2023 roku. Przed jego prolongatą zarabiał 15 mln euro, a teraz ma otrzymywać nie więcej niż 20 mln euro za sezon. Natomiast Lewandowski jest najlepiej opłacanym piłkarzem mistrza Niemiec. W sierpniu 2019 roku przedłużył umowę z klubem do końca czerwca 2023 roku. Na jej mocy ma zarabiać aż 20 mln euro rocznie.

Bayern Monachium w czwartek 15 października bez Neuera i Lewandowskiego zagra FC Dueren w Pucharze Niemiec. Bramkarza reprezentacji Niemiec ma zastąpić Aleksander Nuebel, natomiast Lewego, nowy nabytek Maxim Choupo-Moting.

