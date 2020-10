Robert Lewandowski nie zagra w kolejnym meczu Bayernu Monachium

Lewandowski, żeby zagrać w meczu z Dueren, musiałby wrócić do Niemiec tuż po spotkaniu reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną. Po konsultacji z napastnikiem Hansi Flick podjął decyzję o dniu wolnym dla Lewandowskiego. Po pierwsze ze względu na i tak bardzo napięty harmonogram następnych dni dla niemieckiego klubu, ale także po jego urazie odniesionym w meczu z Włochami.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Lecha: Jesteśmy w stanie robić transfery za milion euro

Flick potwierdza. Bayern bez Lewandowskiego w Pucharze Niemiec

- Jego kontuzja nie jest poważna, bo rozmawiałem z nim o niej tuż po tym, jak to się stało. Mecz pucharowy to będzie dla nas wyzwanie. Potrzebujemy dobrych wyników, ale musimy kontrolować obciążenia zawodników. Nasi eksperci obserwują sytuację, musimy sobie jakoś poradzić - komentował Flick na konferencji prasowej przed meczem z Dueren. Szkoleniowiec ma także dać odpocząć innym zawodnikom, ale dać szansę niemalże wszystkim nowym nabytkom z końcówki letniego okna transferowego. Na pewno nie wystąpi w nim tylko nieuprawniony do gry Tiago Dantas.

Według informacji Sport.pl Lewandowski ma nie zagrać w środowym meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. - Odpoczywał z Finlandią. Z Włochami zagrał 82 minuty. Po tym czasie opuścił boisko. Kulał i miał stłuczoną lewą stopę. Po spotkaniu kamery pokazały go kulejącego i dziękującego kolegom i rywalom z nałożonym na nogę dużym opatrunkiem. W ostatnich dniach czuł się lepiej, trenował normalnie, ale dyskomfort w nodze odczuwał - pisał o Lewandowskim dziennikarz Sport.pl, Kacper Sosnowski.

Szalony okres Bayernu. Osiem meczów w 23 dni

Bayern od czwartku rozegra osiem meczów w 23 dni. Zacznie od pucharowego meczu z Dueren i przejdzie przez spotkania z Arminią Bielefeld, Eintrachtem Frankfurt, FC Koeln i Borussią Dortmund w Bundeslidze, a także z Atletico Madryt oraz Lokomotiwem Moskwa i RB Salzburg w Lidze Mistrzów. Szalone tempo uspokoi się dopiero dzięki kolejnej przerwie na mecze reprezentacji po 7 listopada. Początek spotkania z Dueren w Pucharze Niemiec zaplanowano na czwartek, 15 października o godzinie 20:45.

Przeczytaj także: