Media: David Alaba bliski odejścia z Bayernu! Mistrzowie wolnych transferów

Przygoda Davida Alaby w Bayernie Monachium dobiega końca. Kilka dni temu "Bild" poinformował, że piłkarz nie podpisał z mistrzami Niemiec nowego kontraktu i nie zamierza tego robić. Co ciekawe, Bayern i tak nie zgodził się na jego sprzedaż już teraz, co oznacza, że piłkarz prawdopodobnie za niecały rok odejdzie z Monachium za darmo.

Alaba odejdzie z Bayernu. Juventus mistrzem wolnych transferów

Jak twierdzą dziennikarze "Tuttosport", taką sytuację zamierzają wykorzystać władze Juventusu. Turyńczycy to mistrzowie pozyskiwania graczy z wolnego transferu. W ostatnich latach za darmo trafiali do nich m.in. Dani Alves, Sami Khedira, Emre Can czy Adrien Rabiot. Alaba prawdopodobnie będzie kolejnym takim graczem, choć jego pozyskaniem interesuje się kilka innych klubów, m.in. Real Madryt czy Chelsea.

Alaba to niezwykle wszechstronny piłkarz. W klubie gra zazwyczaj na lewej obronie lub jej środku. W reprezentacji Austrii jest z kolei środkowym pomocnikiem. 28-latek jest piłkarzem Bayernu od lipca 2008 roku. Przez nieco ponad 12 lat rozegrał w jego barwach 389 spotkań, w których strzelił 31 goli i zaliczył 49 asyst.

