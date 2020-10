Lewandowski kontra Piątek. Gdzie i o której obejrzeć starcie polskich snajperów? TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE

Bayern Monachium tydzień temu przegrał na wyjeździe z Hoffenheim aż 1:4. Mistrzowie Niemiec zagrali katastrofalne spotkanie. Okazję do poprawy humorów mają już w niedzielę. Zmierzą się u siebie z Herthą Berlin. To prawdopodobnie jedyny moment w sezonie, by oba zespoły były tak blisko siebie w tabeli Bundesligi. Bayern po dwóch kolejkach jest na 12. miejscu, a Hertha pozycję niżej.

Starcie Bayernu z Herthą to także pojedynek Roberta Lewandowski z Krzysztofem Piątkiem. Ten pierwszy ma na koncie jedną bramkę w nowym sezonie ligowym, drugi jest bez gola. Obaj polscy napastnicy są na zupełnie innym etapie kariery. Lewandowski w czwartek został wybrany piłkarzem roku UEFA. Piątek ma problemy w Berlinie po transferze Jhona Cordoby. Zdaniem "Bilda", to Kolumbijczyk zagra w niedzielę od początku, a Piątek może wejść z ławki.

Bayern - Hertha. Transmisja TV, stream online

Spotkanie Bayernu z Herthą rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisja w kanale Eleven Sports 1 oraz na stronie elevensports.pl. Po trzech kolejkach liderem Bundesligi jest RB Lipsk z 7 punktami. Bayern w przypadku wysokiego zwycięstwa może awansować nawet na podium.

