Lewandowski wypracował dwa gole i zszedł z boiska. Pięć goli w Bayern - BVB! Mistrzowie z 5. trofeum w tym roku

Wszystko zaczęło się od skutecznej interwencji pod własną bramką Benjamin Pavarda. To ona rozpoczęła kontratak Bayernu. Piłka tuż przed polem karnym Borussii dotarła do Roberta Lewandowskiego. Polak wypatrzył Corentina Tolisso, ale nie zaliczył asysty, bo Francuz trafił najpierw w Marwina Hitza. Dopiero po chwili, kiedy bramkarz Borussii nie złapał piłki, dobił z bliska swój strzał.

Zaczęło się od błędu Bayernu w rozegraniu piłki

- Już nie chcemy patrzeć za siebie - mówił przed meczem Hansi Flick, który nie chciał szczególnie wracać do niedzielnej ligowej porażki z Hoffenheim (1:4). I Bayern nie patrzył, ale specjalnie też nie forsował tempa. Tym bardziej że mecz z Borussią układał się dla niego dobrze. Od 32. minuty prowadził już 2:0.

Drugiego gola dla Bayernu strzelił Thomas Mueller, który wyskoczył wyżej w polu karnym od Felixa Passlacka i głową pokonał Hitza, wykorzystując doskonałe dośrodkowanie Alphonso Daviesa. Wydawało się wtedy, że Bayern ma ten mecz pod kontrolą. Ale no właśnie - wydawało, bo w 39. minucie - w pozornie niegroźnej sytuacji - piłkarze Bayernu popełnili błąd w rozegraniu piłki. Wykorzystał to Julian Brandt, który po dograniu Erlinga Haalanda w sytuacji sam na sam pokonał Manuela Neuera.

A potem błysnął Haaaland

Zaraz po przerwie Borussia mogła doprowadzić do wyrównania. Mógł to zrobić Thomas Meunier. Może nawet powinien. A na pewno powinien uderzyć lepiej - miał miejsce, miał czas - ale kopnął wysoko nad poprzeczką. Ale to co nie udało się Menierowi w 47. minucie, udało się Haalandowi w 55. Norweg wykorzystał prostopadłe podanie od Thomasa Delaneya i z zimną krwią pokonał Neuera.

Haaland w środę do gola i asysty mógł dołożyć jeszcze jednego gola. W 55. minucie Neuer wyczuł jednak jego intencje. Później, gdyby nie Lucas Hernandez, napastnik BVB pewnie miałby jeszcze jedną okazję. Ale nie miał - obrońca Bayernu zobaczył żółtą kartkę, a Haaland w 68. minucie zszedł z boiska w 68. minucie, kiedy zmienił go Reinier.

Na kwadrans przed końcem regulaminowego czasu Lucien Favre wykorzystał wszystkie pięć zmian. Na boisku pojawił się m.in. Łukasz Piszczek. Początkowo wydawało się, że 82. minucie to on jako ostatni dotknął piłki, która wpadła do bramki Borussii. Zrobił to Joshua Kimmich. To on wykończył szarżę Lewandowskiego, który znowu przy tym golu nie zaliczył asysty, ale miał kluczowe podanie. Ostatnie w tym meczu (w 84. minucie został zdjęty z boiska). I decydujące, bo gol Kimmicha zadecydował o zdobyciu piątego trofeum w tym sezonie. Po mistrzostwie, Pucharze Niemiec, Lidze Mistrzów i Superpucharze Europy.

