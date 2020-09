Znakomita wiadomość dla Lewandowskiego! Bayern chce sprowadzić nowego piłkarza jeszcze w tym oknie

- To, że Hansi Flick chwalił go kilka dni temu, nie jest przypadkiem. Kramarić strzelił już pięć goli w dwóch koeljkach i dołożył do tego dwa gole w Pucharze Niemiec. Moim zdaniem zdecydowanie ma odpowiednie umiejętności, by grać w Bayernie Monachium - powiedział Lotthar Matthaus po niedzielnym spotkaniu Hoffenheim - Bayern (4:1), w którym reprezentant Chorwacji strzelił dwa gole. Teraz mistrzowie Niemiec robią wszystko, by został napastnikiem numer dwa, zastępującym w razie potrzeby Roberta Lewandowskiego.

Z informacji "SportBild" wynika, że na początku tygodnia dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić zwrócił się do agencji P&P, która reprezentuje Chorwata, by rozpocząć negocjacje w sprawie natychmiastowego transferu. Rozmowy muszą zakończyć się do najbliższego poniedziałku, kiedy zamknie się okno transferowe. Hoffenheim żąda za swojego piłkarza aż 40 mln euro.

29-letni Chorwat gra w Hoffenheim od stycznia 2016 roku - do niemieckiego klubu trafił z angielskiego Leicester City, gdzie zupełnie rozczarował. W 20 meczach strzelił zaledwie cztery gole, wchodząc na boisko głównie z ławki rezerwowych. W Hoffenheim radzi sobie dużo lepiej - zdobył 77 bramek i zaliczył 30 asyst w 153 spotkaniach, a w 19 meczach poprzedniego sezonu Bundesligi strzelił 12 goli i zaliczył cztery asysty. W reprezentacji wicemistrzów świata rozegrał jak do tej pory 48 meczów, w których strzelił 13 goli.

Dlaczego to dobra wiadomość dla Roberta Lewandowskiego?

- Nawet nie świętowaliśmy wygranej. Byliśmy zbyt zmęczeni po 120 minutach grania. Już w sobotę ruszamy na mecz z Hoffenheim. Nie mieliśmy nawet wolnego dnia. Najchętniej spędziłbym teraz pięć dni w kąpielach z lodu - powiedział Robert Lewandowski po meczu z Sevillą w Superpucharze Europy (2:1 po dogrywce) w zeszłym tygodniu. Napastnik Bayernu Monachium narzeka na zbyt napięty terminarz - Bayern zakończył poprzedni sezon pod koniec sierpnia, a nowy zaczął już 18 września i od tej pory gra co trzy dni. Kramarić ma odciążyć Lewandowskiego w części spotkań.

- Nowy sezon będzie dużym wyzwaniem dla Bayernu. Bardzo późno zakończyli sezon, zdobywając tryplet, a w dodatku grali w Superpucharze Europy. To był długi i wyczerpujący tydzień, a kiedy Robert Lewandowski mówi, że jest wyczerpany, to coś w tym musi być. Ten sezon będzie bardzo trudny dla wielu klubów Bundesligi - mówił wspomniany Matthaus.