Lewandowski przed kolejną szansą! Gdzie i o której obejrzeć Borussia Dortmund - Bayern Monachium? Transmisja TV, stream online

Bundesliga, Puchar Niemiec, Liga Mistrzów i Superpuchar UEFA. To trofea, które w tym roku wznosili już piłkarze Bayernu Monachium. - Nasze nastawienie się nie zmienia. Niezależnie od tego, czy to finał, czy inny mecz, zawsze podchodzimy do każdego spotkania tak samo. Z chęcią, a nawet żądzą zwycięstwa - powiedział trener Bayernu Hansi Flick przed środową rywalizacją z Borussią Dortmund.

REKLAMA

Zobacz wideo https://www.sport.pl/sport/0,105641.html?tag=borussia+dortmund

Hansi Flick ma problemy ze składem przed meczem o Superpuchar Niemiec. Kontuzjowanych jest dwóch piłkarzy

Flick podczas konferencji prasowej został zapytany również o sytuację kadrową. - Wykluczony z tego spotkania jest Leroy Sane [kontuzja kolana], ale problemy mięśniowe ma także Alaba - przyznał trener Bayernu. Zarówno Alaba, jak i Sane zagrali w ostatnim meczu Bundesligi, w którym Bayern Monachium przegrał z Hoffenheim (1:4). Dla Bawarczyków była to dopiero druga porażka w 2020 roku. A w zasadzie to pierwsza, bo w styczniu Bayern przegrał w meczu towarzyskim z 1. FC Nuernberg (2:5).

Robert Lewandowski: Najchętniej spędziłbym teraz pięć dni w kąpielach z lodu

Robert Lewandowski nie wystąpił w styczniowym spotkaniu. Mecz z Hoffenheim też zaczął na ławce. Pojawił się na boisku dopiero w 57. minucie, ale nie był w stanie odmienić losów tego meczu - Bayern wtedy przegrywał 1:2. Decyzja Flicka o posadzeniu Lewandowskiego na ławce była dość zaskakująca, ale miała związek z tym, że oszczędzał Polaka na środowy mecz w Superpucharze Niemiec z Borussią Dortmund (godz. 20.30). I dał mu odpocząć po czwartkowym spotkaniu z Sevillą.

W czwartek Bayern wygrał Superpuchar Europy. Do zwycięstwa z Sevillą (2:1) potrzebował jednak dogrywki, bo po regulaminowym czasie był remis (1:1). - Czemu nie świętowaliśmy? Byliśmy zbyt zmęczeni po 120 minutach grania. Już w sobotę ruszamy na mecz z Hoffenheim. Nie mieliśmy nawet wolnego dnia. Najchętniej spędziłbym teraz pięć dni w kąpielach z lodu - powiedział Lewandowski po meczu z Seviilą, w którym grał od pierwszej do ostatniej minuty.

Doskonała passa Bayernu Monachium i wyjątkowe spotkanie dla Lewandowskiego

Bayern Monachium Superpuchar Niemiec zdobywa nieprzerwanie od sezonu 2016/2017. Środowe spotkanie z Borussią Dortmund będzie trzecią szansą na obronienie tytułu przez Bawarczyków. Będzie to także wyjątkowe spotkanie dla Roberta Lewandowskiego, który występuje w meczach krajowego superpucharu od 2011 roku i czterokrotnie świętował już sukces w tych rozgrywkach.

Bayern Monachium - Borussia Dortmund. Gdzie i o której obejrzeć spotkanie Superpucharu Niemiec? Transmisja TV, online, relacja na żywo

Spotkanie Bayernu Monachium z Borussią Dortmund odbędzie się bez udziału publiczności, o czym informowaliśmy kilka dni temu. Rozpocznie się w środę o godz. 20:30 na Allianz Arenie w Monachium. Transmisję TV będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1 od godz. 20:25. Przedmeczowe studio wystartuje o godz. 20:00. Spotkanie będzie dostępne także w serwisie online Ipla.tv. Relacja na żywo na Sport.pl.

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Przeczytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .