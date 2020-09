Idealne wsparcie dla Lewandowskiego za 40 mln euro. Legenda nie ma wątpliwości

Bayern Monachium w niedzielę przegrał w fatalnym stylu 1:4 z Hoffenheim. Z bardzo dobrej strony w tym meczu spisał się Andrej Kramarić, napastnik Hoffenheim, który zdobył dwie bramki. Chorwat znakomicie rozpoczął sezon, bo w pierwszym spotkaniu, przeciwko FC Koeln zdobył hat-tricka. Z pięcioma bramkami na swoim koncie jest liderem klasyfikacji strzelców Bundesligi.

Matthaeus: Kramarić byłby idealnym wsparciem dla Lewandowskiego

Na temat Kramaricia, który do Hoffenheim trafił w 2016 roku z Leicester, wypowiedział się Lothar Matthaeus, legenda niemieckiej piłki. - Kramarić z pewnością ma potencjał, by grać w Bayernie. Byłby nie tylko idealnym wsparciem dla Lewandowskiego, ale także Muellera. Z pewnością nie byłby tani, bo kosztowałby około 40 milionów euro. Ale w sytuacji Bayernu, byłby tego wart - powiedział Matthaeus dla Sky Sports.

Kramaric to 29-letni Chorwat, wychowanek Dinama Zagrzeb. W 2015 roku trafił do Leicester, jednak jego gra pozostawiała wiele do życzenia. Dlatego już rok później trafił do Hoffenheim, gdzie regularnie strzela kilkanaście brak w każdym sezonie. Tylko w poprzednim sezonie, gdy rozegrał 19 spotkań w Bundeslidze, zdobył 12 bramek. Dlatego wydaje się, że w przyszłości mógłby być idealnym następcą Lewandowskiego w Bayernie Monachium.

