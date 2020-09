Lewandowski ostro potraktował kolegę z Bayernu. Na treningu zrobiło się gorąco

Jak poinformował niemiecki "Bild", Robert Lewandowski starł się podczas treningu z Mickaelem Cuisance. Polski napastnik miał ostro sfaulować 21-letniego Francuza, który przez chwilę leżał na murawie. Hansi Flick kontynuował trening bez żadnej przerwy. Gdy pomocnik wstał już z murawy, zaczął krzyczeć i gestykulować w stronę Lewandowskiego, który nie zamierzał nawet zwrócić uwagi na Francuza.

Choć Hansi Flick początkowo nie przejął się starciem Cuisance'a z Lewandowskim, po treningu postanowił pocieszyć Francuza. Dopiero po ich rozmowie, Polak postanowił stanąć twarzą w twarz z 21-latkiem, jednak według relacji dziennikarzy "Bilda" nie zamierzał go przepraszać ani pocieszać.

To nie pierwszy konflikt Lewandowskiego w Bayernie Monachium

To nie pierwsze starcie Lewandowskiego na treningu Bayernu. W kwietniu ubiegłego roku Polak brał udział w sprzeczce z Kingsley'em Comanem. - Wszystko miało zacząć się od wyzwisk, a dopiero później w ruch miały pójść pięści - relacjonował wówczas "Bild". Według późniejszych doniesień, Lewandowski miał być od dawna zirytowany stylem gry Comana. Głównie dlatego, że Francuz zbyt dużo kiwa, a tylko niektóre z jego podań i dośrodkowań dochodzą do celu. Wcześniej, bo już w 2015 roku, trzeba było odciągać go od Jerome'a Boatenga po jego ostrym wślizgu.

Atmosfera w Bayernie Monachium jest dość napięta po niedzielnej porażce z TSG 1899 Hoffenheim. Jak informował w ostatnich dniach Robert Lewandowski, który ostatnie spotkanie rozpoczął na ławce rezerwowych, piłkarze mistrzów Niemiec są przemęczeni ze względu na brak przerwy i grę co trzy dni.

