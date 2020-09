Trener Bayernu odpowiedział na pytanie, kto powinien zostać piłkarzem roku UEFA

Robert Lewandowski, Manuel Neuer, ale też Kevin De Bruyne z Manchesteru City. To finałowa trójka nominowana do nagrody piłkarza roku UEFA. - Lewandowski czy Neuer? Myślę, że obaj mają szansę, by wygrać. Obaj byli ważną częścią tej drużyny, która zdobywała trofea. I obaj zaakceptują każdy rezultat. Decyzję teraz podejmie jury, a my na pewno będziemy się cieszyć i też zaakceptujemy każdy wybór - powiedział Hansi Flick, trener Bayernu Monachium, który o to, kto powinien zdobyć tytuł piłkarza roku UEFA, został zapytany na sobotniej konferencji prasowej.

Imponujący dorobek Roberta Lewandowskiego

55 goli i 10 asyst w 47 meczach, mistrzostwo i Puchar Niemiec, wygrana Liga Mistrzów i tytuł króla strzelców we wszystkich rozgrywkach klubowych - to dorobek Roberta Lewandowskiego w ubiegłym sezonie. W skrócie, bo gdyby dopisać mniejsze wyróżnienia czy pobite rekordy, lista byłaby jeszcze dłuższa.

Wiele osób uważało, że polski napastnik był głównym faworytem do zdobycia Złotej Piłki, ale ten plebiscyt w tym roku został odwołany przez pandemię koronawirusa. - Komu przyznałbym Złotą Piłkę? Sobie. A uzasadnienie? Wygraliśmy wszystko, a ja w każdym z tych turniejów zostałem królem strzelców. Czy każdy inny piłkarz, gdyby to osiągnął, nie wygrałbym tej nagrody? - pytał retorycznie Lewandowski pod koniec sierpnia (więcej tutaj).

Nagroda piłkarza roku UEFA zostanie wręczona podczas losowania fazy grupowej LM, które zaplanowano na 1 października.

