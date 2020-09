Bohater Bayernu Monachium może odejść. "Pożegnanie w ten sposób czymś niesamowitym"

Javi Martinez był bohaterem czwartkowego starcia o Superpuchar Europy. Hiszpan był autorem decydującego gola w pierwszej połowie dogrywki. Wiele wskazuje jednak na to, że mógł być jego ostatni mecz w barwach Bayernu Monachium, który pokonał 2:1 Sevillę i zdobył czwarte trofeum w 2020 roku, po mistrzostwie Niemiec, Pucharze Niemiec i Lidze Mistrzów.

Martinez: Pożegnanie z Bayernem w ten sposób byłoby czymś niesamowitym

- Nie wiem, czy to był mój ostatni mecz z Bayernem, ale pożegnanie w ten sposób byłoby czymś niesamowitym - powiedział Martinez po zakończeniu spotkania. 31-latek próbował porozumieć się z klubem z Bawarii w sprawie przedłużenia kontraktu, zgodził się nawet na obniżenie pensji wynoszącej ok. 8 milionów euro rocznie. To jednak nie pomogło porozumieć się z działaczami Bayernu, którzy według doniesień hiszpańskich mediów zgodzą się na sprzedaż Hiszpana za mniej niż 10 milionów euro, których początkowo oczekiwał.

O zainteresowaniu Athletiku Martinezem pisano już od kilku miesięcy - w lipcu informowała o tym "Suddeutsche Zeitung". Dla Hiszpana byłby to powrót do klubu po ośmiu latach. Grał dla baskijskiego zespołu przez sześć lat - od 2006 do 2012 roku, gdy został wykupiony przez Bayern za ok. 40 milionów euro.

Martinez ustanowił wówczas rekord transferowy Bayernu, który wytrzymał pięć lat. Droższą transakcją był dopiero Corentin Tolisso. Transfer Francuza z Olympique'u Lyon z lipca 2017 roku kosztował Bayern 41,5 miliona euro. Obecny rekord to zakup Lucasa Hernandeza za 80 milionów euro z Atletico Madryt w zeszłym roku. Javi Martinez zagrał w 238 meczach dla Bayernu, zdobył w nich trzynaście goli i zaliczył dziewięć asyst. W tym sezonie Hiszpan wystąpił tylko w szesnastu spotkaniach Bundesligi.

