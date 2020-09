"Der Spiegel" dotarł do nowych dokumentów w sprawie Lewandowskiego. "Poważne konsekwencje podatkowe"

Kilka dni temu "Der Spiegel" poinformował, że Cezary Kucharski, były agent Roberta Lewandowskiego, złożył pozew w Sądzie Okręgowym w Warszawie przeciwko firmie marketingowej RL Managment. Kucharski uważa, że został oszukany, a Lewandowski miał nieprawidłowo rozliczać się z dochodów swojej firmy - m.in. wykorzystywać firmowe pieniądze do prywatnych celów, jak np. loty odrzutowcami.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosmiczna asysta Roberta Lewandowskiego! Zaimponował techniką

"Der Spiegel" wraca do sprawy Lewandowski - Kucharski

W piątek niemiecki magazyn wraca do sprawy Lewandowskiego. Informuje, że dotarł do wewnętrznych dokumentów firmy marketingowej kapitana reprezentacji Polski. Kluczowa ma być umowa marketingowa, która została zawarta 1 kwietnia 2008 roku. Za 14 tys. euro Lewandowski przekazał Kucharskiemu cały dochód z przyszłych umów reklamowych do 2030 roku.

- W zeszłym tygodniu otoczenie Lewandowskiego przekonywało nas, że umowa ta była dowodem na to, że Kucharski przez lata gromadził wpływy z reklam młodego piłkarza. Jak napisała nam rzeczniczka Lewandowskiego, Monika Bondarowicz: Te 14 tys. euro to jedynie "symboliczne wynagrodzenie". Kucharski wykorzystywał "ignorancję i brak doświadczenia zawodnika", do 2014 roku sam gromadził "wszystkie dochody z kontraktów reklamowych" - czytamy w "Der Spiegel".

Niemieccy dziennikarze informują, że od wiosny 2014 roku pieniądze z reklam zaczęły spływać do nowo powstałej firmy RL Management, która prawie wyłącznie należy do Lewandowskiego. - Legalna sztuczka podatkowa, bo to nie piłkarz osobiście otrzymywał miliony z reklam, ale jego firma w Polsce, gdzie stawki podatkowe są niskie - dodaje "Der Spiegel".

Jednym z elementów tej konstrukcji była umowa o prawach do reklamy osobistej, którą Lewandowski i Kucharski zawarli, zdaniem niemieckiego magazynu rzekomo, 1 kwietnia 2008 roku. Kucharski wniósł tzw. prawa wizerunkowe do nowej firmy Lewandowskiego - w zamian otrzymał pakiet mniejszościowy i stanowisko kierownicze. Problem w tym, że dokumenty, do których dotarli niemieccy dziennikarze, sugerują coś innego. - E-maile z czasów zakładania RL Management, które otrzymał "Der Spiegel", sprawiają wrażenie, że umowa ta została sporządzona dopiero po latach. W związku z tym dokument ten został prawdopodobnie podpisany przez Lewandowskiego i Kucharskiego jesienią 2014 roku i antydatowany wstecz na 1 kwietnia 2008 roku - czytamy.

Kluczowy mail prawnika

Podejrzenie co do późniejszego sporządzenia umowy wynika głównie z wiadomości e-mail, jaką prawnik Lewandowskiego Kamil Gorzelnik wysłał do klienta w dniu 24 września 2014 roku. - Prawnik był w kłopocie. Firma Panasonic, która reklamowała się z Lewandowskim od 2013 roku, najwyraźniej nadal wierzyła po założeniu RL Management, że to piłkarz jest stroną ich umowy - czytamy.

Gorzelnik załączył do wiadomości e-mail dokument: pustą wersję umowy między piłkarzem, a jego agentem o prawach do wizerunku Lewandowskiego z 2008 roku. - Lewy, proszę, podpisz tę umowę i wyślij ją do Czarka [Cezary Kucharski - przyp. red.] w formie skanu i jak najszybciej kurierem. W dwóch egzemplarzach - miał napisać Gorzelnik. - Ten manewr miał prawdopodobnie na celu przekonanie Panasonic, że Lewandowski sam nigdy nie był właścicielem swoich praw reklamowych - dodaje "Der Spiegel".

Niemieccy dziennikarze podkreślają, że jeśli prawdą jest, iż umowa faktycznie została podpisana dopiero w 2014 roku, Lewandowskiemu mogą grozić w Niemczech "poważne konsekwencje podatkowe". - W preambule umowy napisano, że Lewandowski jest "na początku zawodowej kariery piłkarskiej" i potrzebuje "wsparcia w marketingu". Tak mogło być w 2008 roku, ale nie w 2014 roku - twierdzi "Der Spiegel".

Rzeczniczka Lewandowskiego odpowiada

Za datowaniem wstecznym ma także przemawiać e-mail, do jakiego dotarli niemieccy dziennikarze, a jaki Kucharski miał wysłać do członków zarządu Bayernu Monachium, Karla-Heinza Rummenigge i Jana-Christiana Dreesena oraz do Michaela Gerlingera, głównego prawnika klubu. - Jest tam napisane, że umowa dotycząca praw do wizerunku między nim a Lewandowskim została zawarta we wrześniu 2014 roku. "Tylko z powodu błędu prawnika reprezentującego Roberta Lewandowskiego" dokument ten nosi datę 1 kwietnia 2008 roku - czytamy w "Der Spiegel".

Rzeczniczka Lewandowskiego stwierdziła w rozmowie z "Der Spiegel": "Robert Lewandowski nie miał dochodów z własnej reklamy do 2014 roku". - Przeciwko temu ma przemawiać informacja bankowa ze stycznia 2012 roku, zgodnie z którą Kucharski przelał około 40 tys. euro na konto Roberta Lewandowskiego w banku PKO. Nie skomentowali tego ani Lewandowski, ani Kucharski - dodaje niemiecki magazyn.

Z innego e-maila, do którego dotarli dziennikarze, wynikać ma, że urząd skarbowy w Dortmundzie był zainteresowany dodatkowymi dochodami Lewandowskiego już jesienią 2013 roku. - Lewandowski nie odpowiedział nam, czy przedstawił organowi podatkowemu swoją wątpliwą umowę o prawa do wizerunku z kwietnia 2008 roku - kończy "Der Spiegel".

Bondarowicz w rozmowie z Onetem skomentowała artykuł niemieckiego magazynu. Twierdzi, że to Kucharski stoi za tą publikacją. - Nagłośnienie sprawy skierowanej do sądu przed zapoznaniem się przez nas z materiałami i dokumentacją, traktujemy jako niedopuszczalną manipulację. Na tym etapie zatem nie będziemy ustosunkowywać się do zarzutów i informacji rozpowszechnianych przez pana Cezarego Kucharskiego - napisała.

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Przeczytaj też: