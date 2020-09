Starcie Bayern Monachium - Borussia Dortmund bez kibiców. "Mecz duchów"

Bayern Monachium przygotowuje się do meczu o Superpuchar Europy z Sevillą FC, jednak to nie jest jedyna okazja na zdobycie trofeum przez mistrzów Niemiec w ciągu najbliższych kilku dni. Drużyna Roberta Lewandowskiego 30 września zmierzy się z Borussią Dortmund w meczu o Superpuchar Niemiec. Jak donosi "Bild", władze miasta podjęły decyzję o rozegraniu spotkania bez udziału publiczności. Powodem są dane epidemiologiczne z ostatnich siedmiu dni, które mogą przekroczyć poziom krytyczny.

Superpuchar Niemiec jako "mecz duchów" - niemiecki "Bild" informuje o decyzji władz

Władze Monachium postanowiły przeprowadzić badania dotyczące współczynnika zakażeń koronawirusem w mieście w przełożeniu na 100 tys. mieszkańców. Jak podają niemieckie media, w analizie uwzględniono jedynie ścisły obszar miasta, nie wliczając przylegających do niego dzielnic. Mimo tego wynik jest bliski przekroczenia punktu krytycznego.

Według wyliczeń tuż przed spotkaniem o Superpuchar Niemiec poziom pandemiczny w Monachium może sięgnąć koloru czerwonego, co oznacza wysoki stopień zagrożenia. Władze miasta postanowiły więc prewencyjnie podjąć decyzję o rozegraniu meczu bez kibiców.

Bawarskie władze poprosiły kibiców o wstrzemięźliwość także w kontekście wyjazdu do Budapesztu, gdzie rozegrany zostanie mecz Superpucharu UEFA. Jak podaje "Bild" we wtorek podjęto również decyzję o zaostrzeniu przepisów dotyczących kwarantanny wyjazdowej. Obecnie nawet osoby, które przebywają na obszarach zagrożonych krócej niż 48 godzin, będą musiały przejść obowiązkową izolację. Media dodają, że dotyczy to zarówno wyjazdów wypoczynkowych, jak i imprez kulturalnych.