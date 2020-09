Robert Lewandowski nominowany do nagrody piłkarza sezonu UEFA! Tylko dwóch konkurentów

55 goli i 10 asyst w 47 meczach, mistrzostwo i Puchar Niemiec, wygrana Liga Mistrzów i tytuł króla strzelców we wszystkich rozgrywkach klubowych - to dorobek Roberta Lewandowskiego w ubiegłym sezonie. W skrócie. Gdyby dopisać mniejsze wyróżnienia czy pobite rekordy, lista byłaby jeszcze dłuższa. Wiele osób uważało, że polski napastnik był głównym faworytem do zdobycia Złotej Piłki. Jej przyznanie w tym roku zostało jednak odwołane. Nie oznacza to, że kapitan reprezentacji Polski i najlepszy strzelec Bayernu Monachium nie otrzyma innej prestiżowej nagrody.

REKLAMA

Zobacz wideo Bayern Monachium zdemolował Schalke. Zobacz skrót meczu [ELEVEN SPORTS]

Robert Lewandowski nominowany do nagrody piłkarza roku UEFA

UEFA za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że Lewandowski znalazł się w trójce piłkarzy nominowanych do zdobycia nagrody piłkarza roku UEFA. O nagrodę będzie walczył z klubowym kolegą, bramkarzem Manuelem Neuerem, a także pomocnikiem Manchesteru City, Kevinem De Bruynem.

Nagroda zostanie wręczona podczas losowania fazy grupowej Ligi Mistrzów, które zaplanowano na 1 października.

Hansi Flick powalczy o tytuł trenera roku

Patrząc na listę osiągnięć z ubiegłego sezonu wątpliwe, by De Bruyne miał większe szanse od Lewnadowskiego czy Neuera. Oznacza to bardzo duże prawdopodobieństwo, że nagroda dla zawodnika roku UEFA powędruje do Monachium. Podobnie może być z nagrodą dla trenera roku - w tej kategorii nominowany został bowiem Hansi Flick, trener Bawarczyków. Jego rywalami będą Juergen Klopp (Liverpool) i Julian Nagelsmann.