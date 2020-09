Bundesliga przypomniała legendarny wyczyn Lewandowskiego. Pamiętne 9 minut [WIDEO]

Zobacz wideo Najważniejsze zadanie Michniewicza. "Jeśli mu się nie uda, będzie miazga" [SEKCJA PIŁKARSKA #64]

To był ligowy mecz, w którym Robert Lewandowski miał pełnić jedynie rolę obserwatora. Ówczesny trener Bawarczyków Pep Guardiola chciał dać odpocząć Polakowi, dlatego napastnik starcie z Wolfsburgiem rozpoczął na ławce rezerwowych. Po pierwszej połowie Bayern przegrywał jednak 0:1, a Hiszpan po przerwie przestał kalkulować i wypuścił do boju Lewandowskiego.

REKLAMA

Napastnik nie potrzebował wiele czasu, by odmienić losy spotkania. Między 51. a 60. minutą aż pięciokrotnie trafił do siatki, a Bayern rozniósł Wolfsburg 5:1. Wszystkie gole można zobaczyć w materiale poniżej, który przygotowała Bundesliga.

Lewandowski wciąż śrubuje swoje niesamowite statystyki w klubie z Bawarii. Do tej pory rozegrał w barwach Bayernu 290 meczów, w których zdobył 247 goli i dorzucił do tego 59 asyst, co oznacza, że od 2014 roku, gdy trafił do FCB z Borussii Dortmund, miał udział przy ponad 300 golach monachijczyków.

Z Bayernem siedem razy sięgał po mistrzostwo kraju, trzy razy zdobył też Puchar Niemiec, a w zeszłym sezonie po raz pierwszy w karierze sięgnął po upragnioną Ligę Mistrzów, zostając jednocześnie królem strzelców tych rozgrywek.

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl.

Przeczytaj też: